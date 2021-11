Musk pokračuje s prodejem svých akcií Tesly. Jeho důvody vás překvapí

Elon Musk v uplynulých týdnech prodal akcie Tesly v hodnotě téměř 10 miliard USD a zdá se, že s rozprodáváním ještě nekončí. Už na začátku měsíce Musk nechal hlasovat lidi na Twitteru o tom, jestli prodá 10 % svého podílu v Tesle. Asi není překvapením, jak takové hlasování dopadlo, a Musk nyní část svého podílu opravdu prodal.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021