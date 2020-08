Motorola prozradila datum představení druhé generace ohebného Razru

Motorola formou sloganu lákajícího k virtuálnímu eventu oznámila, kdy světu v rámci něj odhalí svůj druhý ohebný telefon, o němž se neoficiálně hovoří jako Motorola Razr 5G, Razr 5G (2020) nebo Razr 2. Stane se tak 9. září.

Telefon by měl být oproti předchůdci především podstatně výkonnější – podle neoficiálních zpráv bude vybaven čipem Snapdragon 765 a 8 GB operační paměti (první Razr poháněl čipset Snapdragon 710 a 6 GB RAM).

Dále se spekuluje o výrazně lepším hlavním fotoaparátu s rozlišením 48 MPx (oproti 16 MPx u předchůdce), 20MPx přední kamerce, 256 GB vnitřní paměti a v neposlední řadě o nepoměrně větší baterii s kapacitou 2845 mAh („jednička“ měla kapacitu 2510 mAh). S pravděpodobností hraničící s jistotou bude telefon podporovat 5G síť. Změny se prý naopak nedotknou designu a displeje (ten by měl mít jako minule úhlopříčku 6,2 palců).

„Zařízne“ jej vysoká cena?

Pokud jde o cenu, ta by se od předchůdce měla lišit minimálně a možná bude úplně stejná, tedy 1 500 dolarů (v přepočtu zhruba 33 tisíc korun). S takovou cenovkou by to ale Razr 5G/Razr 5g (2020)/Razr 2 zcela jistě neměl jednoduché, když uvážíme, že půjde do přímého souboje s na trh nedávno uvedenou „skládačkou“ Samsung Galaxy Z Flip 5G, která se i s podstatně rychlejším čipem Snapdragon 865 Plus či větším displejem (6,7 palců) nabízí za 1 450 dolarů (v přepočtu přibližně 32 tisíc korun).