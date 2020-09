Microsoft Surface Book 3 podruhé: je patnáctka lepší než třináctka? [recenze]

To bylo tak. Sotva jsem dokončil recenzi třináctipalcového Surface Booku 3, ozvali se mi z českého Microsoftu, zda si nechci otestovat i jeho většího sourozence. Zájem samozřejmě byl, jenže co teď? Upravovat a doplňovat už tak dlouhou recenzi čítající 3 500 slov? Do tohoto podniku se mi příliš nechtělo.

Psát nový test vzhledem k obrovskému průniku obou zařízení mi přišlo zbytečné. Ale nechat mé dvoutýdenní soužití s „patnáctkou“ bez patřičného textového doprovodu se mi rovněž zdálo nefér. Proto přichází tento zkrácený pohled na větší Surface Book 3, ke kterému mi v Microsoftu navíc přibalili velkou spoustu příslušenství.

Obsah balení: počítač, nabíječka a nic víc

V krabici se Surface Bookem 3 se žádné překvapení nekonalo, najdete v něm jenom počítač a nabíječku. Já dostal možnost ohmatat si navíc chytré kolečko Surface Dial, druhou generaci dokovací stanice Surface Dock a také stylus Surface Pen v obou existujících verzích – v klasické a Slim, která se dodává ve vlastní nabíjecí kolébce.

Design a konstrukce: skoro dvě kila počítače

Když jsem poprvé patnáctipalcový Surface Book 3 vybalil, překvapilo mě, že oproti svému sourozenci zase o tolik větší není. Co si budeme podívat, 1,5“ v úhlopříčce navíc znamená 3,81 cm, což není mnoho. I tak jsem ale zjistil, že i tento rozměr navíc v mém případě zásadně měnil způsob používání. U „třináctky“ jsem po usednutí do křesla s oblibou odepnul displej ze základny a pročítal web, u „patnáctky“ jsem k tomuto scénáři sahal méně často a spíše bral do ruky menší tablet.

Ne, že by tabletová část byla příliš těžká (váží cca 816 gramů, což je v přepočtu na plochu nejméně ze všech tabletů od Microsoftu – necelý 1 gram na cm3), ale zkrátka se jedná o obří placku, se kterou se hůře manipuluje a při držení ve standardní vzdálenosti vám přijde samotný displej až příliš velký. Tento fakt pocítíte nejvíc při čtení recenzí na SMARTmania.cz v posteli před usínáním, kdy vám i po utlumení modrého světla do očí září obří billboard.

Patnáctipalcový Surface Book 3 jako celek váží 1,9 kg, což je optikou dnešních ultrabooků neskutečně vysoká hodnota. Musíme však brát v potaz, že se nejedná o klasický notebook, ale o zařízení s unikátní konstrukcí a velmi výkonným hardwarem uvnitř. Nikdo jiný zatím stroj podobné konstrukce nevyrobil, takže není s čím srovnávat.

Po konstrukční a designové stránce nemám počítači co vytknout; co platí pro třináctipalcovou verzi, platí i pro tento model. Ve zkratce dostanete perfektně zpracovaný stroj, na který je díky jeho designové čistotě radost pohledět. Jen musíte překousnout tlustý kloub, který však má u tohoto zařízení své opodstatnění.

Stěžovat si nemůžu ani na klávesnici a touchpad, v Microsoftu obě tyto komponenty umí vyladit tak, aby se s nimi pracovalo co možná nejlépe. Pokud však neumíte psát poslepu, budou vám chybět české popisky kláves.

Displej: na 15 palců se maluje lépe než na 13,5

Zobrazovač většího Surface Booku 3 má úhlopříčku 15“, přičemž s diagonálou narostlo i rozlišení na 3240 × 2160 pixelů. V předchozí kapitole jsem psal, pro běžné tabletové použití je zobrazovač zbytečně velký, avšak při práci s grafikou oceníte každý milimetr úhlopříčky navíc (pokud tedy nejste japonský mistr miniatury Uko Ješita). Displej Surface Booku 3 nabízí příjemnou jemnost 260 bodů na palec a návykový poměr stran 3:2. Ten oceníte zejména při práci, naopak většinu filmů budou doprovázet černé pruhy nahoře a dole.

Microsoft použil stejný panel jako u minulé generace, což na jednu stranu znamená vysokou zobrazovací kvalitu, na druhou stranu v porovnání s některými konkurenčními vlajkovými notebooky Surface Book trochu ztrácí. Hodila by se vyšší obnovovací frekvence, podpora HDR, antireflexní vrstva nebo pokrytí většího spektra barev (podporován je pouze gamut sRGB). Postěžovat si také musím na „krvácení“ podsvícení v pravém horním rohu panelu.

Prstem, perem, kolečkem

Dotyková plocha nad displejem je přesná a nabízí velmi rychlou odezvu, což oceníte nejen při ovládání prsty, ale hlavně při práci se stylusem. My jsme na test dostali hned dva – standardní verzi a poté variantu Slim v dobíjecí kolébce. Kdybych si měl vybrat, zvolím jednoznačně první jmenovaný. Je bytelnější, lépe se drží a jeho pogumovaný hrot poskytuje více tření. Kromě toho lze stylus magneticky zaparkovat na levé straně tabletové části.

Surface Pen Slim sice také na tomto místě drží, ale je poznat, že k tomu není určen; spojení není nijak zvlášť pevné. Toto pero má své místo v dodávané nabíjecí kolébce, která se připojuje do USB, odkud se zároveň nabíjí. To je ale asi jediná výhoda této tužky – nemusíte do ní shánět netradiční baterie typu AAAA.

Samostatnou kapitolou je kolečko Surface Dial, které využijí opravdu jen ti největší fajnšmejkři. Toto elegantní příslušenství lze v systému využit ke změně hlasitosti, k posunu textu, ke změně jasu a k dalším funkcím, jeho hlavní kouzlo ale tkví v grafických programech. V některých z nich si můžete do menu kolečka nastavit své oblíbené funkce, např. změnu kreslícího nástroje, barvy, tloušťky stopy apod.

Princip práce je pak následující – jednou rukou malujete, druhou přepínáte funkce skrze Surface Dial a ikonky nástrojů okolo kreslícího plátna vás prakticky nemusí zajímat. Tak to alespoň funguje v teorii, v praxi jsem ale schopnosti kolečka ocenit nedokázal. Vzhledově se jedná o překrásný kus hardwaru, ale jeho použití je poměrně kostrbaté; než otáčením kolečka vybírat a potvrzovat funkce, je mnohdy rychlejší si je zvolit klepnutím na ikonu v panelu nástrojů. Efekt tak vidím pouze u těch položek, které potřebujete měnit dynamicky – například postupná změna tloušťky či barvy při tahem tužkou.

Surface Dial jsem si mohl vychutnat pouze mimo obrazovku, neboť kvůli softwarové chybě ve Windows 10 nefungovalo během testování přikládání kolečka na displej se zobrazováním položek okolo něj.

Výkon: po práci legraci

Patnáctipalcový Surface Book 3 existuje pouze ve verzi s procesorem Intel Core i7-1065G7, tedy stejným jako se nacházel v nedávno testovaném 13,5“ stroji. Výsledky benchmarků procesorů se překvapivě liší; zatímco v Cinebench 20 se lépe předvedla patnáctka, v GeekBench 4 i 5 vyhrál menší model. Je to zřejmě dáno odlišnou metodikou obou benchmarků, v obou případech jsme se však dostali na vysoká čísla, která znamenají jediné – s procesorovým výkonem budete spokojeni i u náročných úloh. Je však nutno brát v potaz, že se stále jedná o notebookový procesor s TDP 15 Wattů s možností krátkodobého přetaktování až na 3,9 Ghz (TDP 25 Wattů).

Benchmark CPU Surface Book 3 (13,5″) Surface Book 3 (15″) Cinebench 20 (CPU více jader) 1 219 1 567 Cinebench 20 (CPU jedno jádro) 445 450 GeekBench 4 (CPU více jader) 19 255 16 683 GeekBench 4 (CPU jedno jádro) 5 586 5 376 GeekBench 5 (CPU více jader) 4 799 4 248 GeekBench 5 (CPU jedno jádro) 1 323 1 325

Procesor má v sobě integrovanou grafiku Intel Iris Plus Graphics G7, která má sama o sobě slušný výkon na chod systému, kancelářskou práci i na nějaké opravdu jednoduché tabletové hraní. Opravdová grafická síla se ukrývá v klávesnicové základně tohoto počítače. Akcelerátor NVidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q s vlastními 6 GB RAM je podle benchmarků výrazně výkonnější než GeForce 1650 Max-Q osazený do třináctipalcového Surface Booku. Už u něj jsem si pochvaloval slušný herní výkon, a zde musím přidat k dobru další významné body.

Benchmark GPU Surface Book 3 (13,5″) Surface Book 3 (15″) GeekBench 4 (GPU Intel, OpenCL) 40 322 41 182 GeekBench 4 (GPU NVIDIA, OpenCL) 105 507 179 738 GeekBench 5 (GPU Intel OpenCL) 10 887 11 054 GeekBench 5 (GPU Intel Vulcan) 10 032 10 112 GeekBench 5 (GPU NVIDIA CUDA 38 878 58 598 GeekBench 5 (GPU NVIDIA OpenCL) 37 496 40 696 GeekBench 5 (GPU NVIDIA Vulcan) 29 787 61 203

Sice se nejedná typicky o herní notebook a na trhu určitě seženete spoustu výkonnějších modelů, ale i tak je jeho výkon působivý. Spoustu her si budete moci dovolit hrát v nativním rozlišení na plné detaily (např. Apex Legends, Doom Eternal, Owerwatch, Battlefield V…), pouze u těch opravdu nejnáročnějších pecek (Zaklínač 3, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider…) budete muset sáhnout buď do nastavení detailů, nebo „shodit“ rozlišení na Full HD. Dokonalému hernímu zážitku také brání pomalejší SSD úložiště od Hynixu.

Příjemné je, že počítač je dobře uchlazen a nepřistupuje v průběhu hraní ke znatelnému škrcení výkonu. Zahřívání nejvíce ucítíte uprostřed tabletové části, opěrky pro dlaně se během testování rozpálit do nepříjemných hodnot nepodařilo; tlustší základna má pro odvádění přebytečného tepla více prostoru.

Surface Book 3 je především nutné vnímat jako pracovní stanici určenou pro provozování náročných aplikací – CAD programů, grafických nástrojů, střižen videí apod. V nich vás určitě tento počítač nezklame. Grafiky navíc potěší možnost otočit displej v klávesnicovém doku o 180° a užívat si výkonnější grafické karty v tabletovém módu s perem v ruce.

Konektivita: Thundebolt u Surfaců nehledejte

Portová výbava patnáctipalcového Surface Booku 3 je stejná jako v případě menšího modelu. Bezdrátově se se světem spojíte skrze Wi-Fi 6 a Bluetooth 5 (nativně je podporován i protokol Xbox Wireless), pro fyzické spojení na těle počítače najdete:

2 × USB-A (USB 3.1 Gen 2)

1 × USB-C (USB 3.1 Gen 2) s podporou USB Power Delivery

Sluchátkový jack (na tabletové části)

Čtečku paměťových karet SDXC

Surface Connect (jeden na tabletu, jeden na základně)

Thunderbolt Microsoft z bezpečnostních důvodů na počítače Surface odmítá. Škoda, že na základně nenajdeme alespoň nějaký standardní konektor pro připojení externího displeje, použití redukce se tak v tomto scénáři nevyhnete. Využít můžete jak klasické redukce do USB-C (s 13,5“ jsme testovali Microsoft USB-C Travel Hub), tak speciální dokovací stanice do Surface Connect.

Surface Dock 2: dvě cihly pro rozšíření portové výbavy

Nám na test přistála druhá generace Surface Docku, který je schopný z konektoru Surface Connect vyvést:

4 × USB-C (dva vpředu a dva vzadu)

2 × USB-A

Gigabitový ethernet

Sluchátkový jack

Kensington zámek

Ano, čtete správně. I toto příslušenství postrádá standardní konektory pro připojení sekundární obrazovky (HDMI nebo DisplayPort), takže k většině displejů budete potřebovat redukci na redukci. Připojení k externímu monitoru vyvedete z USB-C, podporovány jsou až dva zobrazovače s 4K rozlišením a obnovovací frekvencí 60 Hz.

Surface Dock 2 je sám o sobě obří cihla (rozměry 130 × 70 × 30 mm, hmotnost půl kilogramu), ke které je přibalen adaptér stejných rozměrů a přibližně stejné velikosti. Obě části pak poměrně spojuje kabel s vlastní proprietární koncovkou. Všechny tyto nedostatky lze naštěstí omluvit tím, že Surface Dock 2 jednou zapojíte poblíž pracovního stolu a už s ním nikdy nehnete; na cesty ale rozhodně doporučím kompaktnější (a levnější) USB-C dongly.

Výdrž: do práce raději s nabíječkou

Surface Connect nejspíše budete využívat hlavně dobíjení počítače, ať už celého nebo samostatně jeho tabletové části. Pro tyto účely je tento proprietární konektor naprosto návykový – připojuje se magneticky a oboustranně, takže žádné složité trefování a zasouvání. Zakopnutí o kabel navíc pouze odpojí nabíječku a nepošle počítač do křemíkového nebe.

Výdrž Surface Booku 3 se odvíjí podle způsobu použití. Běžnou internetovou prokrastinaci (web, YouTube…) vydrží zhruba 7 hodin (9 hodin při sníženém jasu), to samé platí pro lehčí kancelářskou práci. Čím více budete počítači nakládat, tím se vybije rychleji – hraní náročnějších her může „vyšťavit“ vestavěné akumulátory za necelé tři hodiny. To platí pro scénáře, kdy máte počítač „složený“ a vybíjíte oba akumulátory se souhrnnou kapacitou 82 Whr. V tabletové části je pouze 22Whr část, která se vybije za hodinu a půl brouzdání po internetu (2 a půl hodiny při sníženém jasu).

Dobíjení obstarává nejvýkonnější nabíječka, kterou Microsoft ke svým mobilním počítačům dodává. Má výkon 127 Wattů, což bohatě stačí k dokrmování baterií Surface Booku 3 i v jeho maximální zátěži; předchozí 15“ Surface Book 2 měl slabší nabíječku a ta občas napájení při zátěži nestíhala. V klidovém stavu zabere nabíjení přiloženým akumulátorem necelé dvě hodiny. Na těle adaptéru najdete i USB-A port k dobíjení další elektroniky, jeho výkon byl navýšen na 7 Wattů.

Operační systém, fotoaparát a zvuk

Tuto kapitolu si dovolím lehce odbýt, neboť v těchto oblastech se patnáctka od třináctky nijak neliší. Takže ve zkratce – Windows 10 je zde pouze v edici Home, což mi za dané peníze přijde jako velký fail; takto drahý počítač si zaslouží verzi Pro už jen proto, že si jej lidé koupí spíše na seriózní práci než na zábavu.

Fotoaparát je na poměry tabletu poměrně slušný, avšak ve srovnání se smartphonovou konkurencí ztrácí, ať už v kvalitě snímků, tak v samotné ergonomii. Trochu jsem se styděl, když jsem vyšel s 15“ tabletem do světa za účelem pořizování fotografií. Velmi slušná je však přední kamera, která vám v koronavirových videokonferencích rozhodně neudělá ostudu.

Třešničkou na dortu je pak infračervená kamera využitelná pro biometrické přihlašování uživatele do systému, která funguje perfektně. Někdy až moc perfektně; párkrát se mi stalo, že jsem se odhlašoval ze systému, aby se mohla přihlásit manželka, ale než jsme stačili vyměnit obličeje, už jsem byl zase přihlášen.

Co se týče přehrávání zvuku, od Surface Booku 3 dostanete kvalitní reproduktory se slušným podáním audia. Jejich benefitem je umístění po krajích displeje, takže jsou vždy namířené na uživatele, menší nevýhodou je menší hlasitost, která nedokáže přebít hlučnější prostředí.

Závěr: více výkonu, více displeje

Microsoft Surface Book 3 není zařízení pro člověka, který si chce koupit obyčejný notebook. Na trhu najdete výkonnější, tenčí a lehčí počítače, mnohdy za nižší ceny. Surface Book 3 ale není obyčejný notebook; je to zařízení pro úzkou skupinu lidí, která pro jeho unikátnost přehlédne všechny jeho nedostatky. Žádný jiný počítač na trhu totiž nenabídne takto široký mix vlastností – oddělitelný displej s podporou přesného stylusu, výkonnou grafickou kartu, přihlašování obličejem či skvělou klávesnici a touchpad.

Ano, dílčí položky mohou mít některé počítače nepochybně lepší, ale takto pohromadě je najdete pouze v Surface Booku, a kvůli tomu mu rázem odpustíte i vysokou hmotnost a tloušťku. Nutno však dodat, že v příští generaci bych byl za redukci těchto veličin moc rád.

Jednoznačnou odpověď na to, zda koupit patnáctku nebo třináctku jsem nenašel. Spíše se přikláním k většímu modelu, neboť tento počítač vnímám především jako nástroj pro grafiky, a ti rozhodně ocení každý centimetr displeje navíc a k tomu ještě dostanou viditelně výkonnější grafický akcelerátor. Menší model bych doporučil těm, kdo ocení následující tři aspekty – má o čtvrt kila menší hmotnost, pohodlnější použitelnost v režimu tabletu a také nižší cenu.

13,5“ model s dedikovanou grafikou na českém trhu začíná na 62 tisících korun, za základní námi testovanou 15“ variantu s 16 GB RAM a 256GB pamětí dáte 71 tisíc korun. Seženete ale i vybavenější konfigurace s větším množstvím paměti, za které jsou drakonické příplatky. Nejdražší konfiguraci s 32GB RAM a 1TB uložištěm na českém trhu neseženete, u německého Microsoftu ji pořídíte za 3 265 EUR (asi 87 tisíc korun).

Surface Book je zkrátka zařízení cílené na úzkou skupinu zákazníků, která tyto vysoké částky za takto unikátní stroj „ráda“ vynaloží. Prakticky totiž nemá na výběr.