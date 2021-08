Microsoft prozradil, kdy vyjdou Windows 11. Podpora Android aplikací dorazí později

Microsoft dnes prolomil hradbu mlčení a oznámil, kdy vypustí do světa systém Windows 11. Stane se tak 5. října, což je nečekaně brzy; ještě před nedávnem se spekulovalo, že letos se „jedenáctek“ dočkají pouze nové počítače, zatímco aktualizace stávajících bude zahájena až na začátku příštího roku. Microsoft ale potvrdil, že od 5. října se budeme s Windows 11 setkávat jak na nových počítačích, tak i ve službě Windows Update na stávajících strojích.

