Microsoft na podzim vydá Windows 11. A co bude s „desítkami“?

Když Microsoft před šesti lety představil Windows 10, tvrdil, že se jedná o vůbec poslední verzi Windows v historii. Plány se ale evidentně změnily, neboť před nedávnem jsme se dočkali odhalení nástupnických Windows 11, jejichž finální verze by měla dorazit letos na podzim. „Desítky“ ale budou žít i nadále, jen musí zapomenout na přísun větších novinek, koneckonců poslední větší update do nich dorazil před rokem a půl, od té doby Microsoft vydává pouze drobné servisní balíčky. A jeden z takových má dorazit i letos na podzim.

Windows 10 21H2 dorazí letos na podzim. Co přinese nového?

Microsoft v tomto týdnu vydal v kruhu Release Preview první testovací sestavení podzimního updatu Windows 10. Obsahuje několik drobných vylepšení, kterých si ale běžný smrtelník pravděpodobně ani nevšimne:

Vylepšené zabezpečení Wi-Fi pomocí standardu WPA3 H2E

Podpora Windows Hello pro firmy bez nutnosti použití hesla

Podpora hardwarové akcelerace v linuxovém subsystému (WSL) a Azure IoT Edge pro Linux ve Windows

To je zatím vše, byť se dá předpokládat, že novinek do Windows 10 bude postupně přibývat; dočkat bychom se například měli nového obchodu s aplikacemi, který je součástí Windows 11. Podpora Windows 10 má trvat až do října roku 2025, tudíž se dá očekávat, že podobně velké servisní balíčky budou ještě nějakou dobu vycházet. Na „velké“ nové funkce ale už můžeme čekat pouze ve Windows 11.