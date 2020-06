Microsoft chystá nový Surface: jeho displej půjde roztrhnout na dvě poloviny

Možná už za několik málo týdnů bude představen „smartphone“ Microsoft Surface Duo. Slovo smartphone je schválně v uvozovkách, Microsoft sám se tomuto označení poměrně hlasitě vyhýbá, přestože telefonní funkce tomuto zařízení chybět nebudou. Oproti tradičním telefonům však bude mít Surface Duo výrazně odlišný form-factor, neboť se bude skládat ze dvou tenkých křídel propojených kloubem, přičemž každé z křídel bude vybaveno 5,6“ displejem.

Surface Uno + Surface Uno = Surface Duo?

Tento originální návrh působí velmi zajímavě, ovšem Microsoft přemýšlí ještě dál. Podle nedávno zveřejněné patentové přihlášky z listopadu roku 2018 by mohl být Surface Duo (nebo podobně koncipované zařízení) v kloubu rozpojitelný.

V popisu patentu je uvedeno, že obě části jsou propojeny magnetickým pantem, který by umožnil nejen polohování částí do libovolného úhlu, ale také úplné rozpojení. Obě části by pak mělo jít používat samostatně, což je ale těžce představitelné; to by musel být v každém křídle umístěn zvláštní procesor, paměť, atd. Spíše by dával smysl bezdrátové datové spojení s tím, že jedna část zařízení bude hlavní a druhá sekundární.

Přetavení tohoto konceptu do reality by jistě přivodilo podobný wow efekt, jaký Microsoft předvedl při představení prvního Surface Booku, kdy do poslední chvíle nebylo jasné, že má odpojitelný displej. Spíše si ale myslíme, že tento návrh je v současné době spíše sci-fi, jehož realizace je prozatím v nedohlednu.