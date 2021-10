Méně Snapdragonu, více Exynosu. Smartphony Samsung čeká příští rok proměna

Přestože má Samsung velkou polovodičovou divizi, pohání jeho smartphony nejen jeho vlastní čipsety Exynos, ale i procesory od konkurence. Současný podíl vlastních čipsetů je zhruba 20 procent, zbytek korejských smartphonů pohání procesory od Qualommu a MediaTeku. Příští rok by však měl Samsung vsázet mnohem více na vlastní produkci.

Exynos jako hlavní motor pro příští rok

Podle korejského serveru ET News plánuje Samsung v příštím roce poměrně dramatické posílení vlastních čipsetů, Exynosy by měly pohánět 50 až 60 procent všech jeho smartphonů. Korejský hráč tak musí pořádně navýšit výrobu, neboť jenom pro letošní rok plánuje odbyt cca 320 milionů smartphonů. Zatímco čipsety Exynos pohánějí vesměs vlajkové modely (a to jen na některých trzích), v příštím roce bychom je měli najít i v levnějších telefonech.

Čipsety Exynos mají z minulých let pošramocenou pověst tím, že ve stejných zařízeních trpí nižším výkonem, horší efektivitou a vyšší mírou zahřívání. Poslední generace Exynos 2100 nicméně dokázala většinu těchto neduhů vyřešit a ještě lépe by na tom měla být příští generace, která vsadí na grafická jádra od AMD. Ty však zřejmě u levnějších modelových řad neuvidíme.

Navýšení produkce čipů u Samsungu je s největší pravděpodobností důsledkem současné polovodičové krize, kterou korejský gigant hodlá využít k posílení vlastní soběstačnosti. Samsung již zahájil rozšiřování zázemí pro výrobu, stejně tak jeho partneři navyšují do této iniciativy svoje investice.