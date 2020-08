Máte telefon Huawei s Google službami? Možná přijdete o budoucí aktualizace

Příběh o tom, jak Donald Trump zabíjí Huawei, asi není třeba opakovat. Čínská firma nemůže od loňského května vyrábět nové telefony s klasickým Androidem, může využívat pouze otevřenou verzi Androidu bez služeb a aplikací Google. Velký americký ban se nevztahuje na dříve vydaná zařízení, která se dosud mohla těšit standardní softwarové podpoře, ovšem i ta podléhala licenci s omezenou platností. V minulém týdnu ale tato licence vypršela.

S Huawei nesmí obchodovat žádná americká firma

Dočasná licence pro zachování podpory pro stávající zařízení byla udělena zejména kvůli americkým mobilním operátorům, kteří využívali k pokrytí venkova síťové vybavení od Huawei. Americké ministerstvo obchodu tuto licenci každého čtvrt roku obnovovalo, ovšem nyní se k dalšímu prodloužení platnosti nemá.

V současné chvíli to tedy znamená, že všechny americké firmy mají zákaz s Huawei obchodovat a jakkoliv spolupracovat. Co tato situace znamená pro stávající zařízení? Zdá se, že Huawei nemůže od této chvíle zavádět žádné aktualizace systému Android pro svá stávající zařízení, která byla na trh dodána se službami Google Play. Situace by se měla týkat zejména přísunu aktualizací zabezpečení.

Huawei musí doufat, že americké ministerstvo obchodu ještě k obnovení dočasné licence sáhne, neboť američtí operátoři ještě nestihli přesedlat ze síťového vybavení Huawei na jiné značky. Federální vláda totiž měla na obnovení infrastruktury vyčlenit speciální prostředky, což však zatím neučinila.