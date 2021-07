Makro a portrét jako nerozlučná dvojice. Milujete je, nebo nenávidíte?

Fotoaparáty byly vždy vděčným objektem marketingových vábniček. Nejčastěji se výrobci předháněli v počtu megapixelů, který se pro mnoho běžných uživatelů stal jakýmsi synonymem kvality mobilních fotoaparátů. V poslední době nicméně firmy vsadili na trochu jinou strategii, jak nalákat uživatele na fotoaparáty, nicméně počty v tom stále hrají důležitou roli.

Řeč je počtu čoček, které se na zadní straně telefonů nacházejí. Pomyslné tabu jedné čočky výrazněji prolomil iPhone X, který přidal druhý fotoaparát pro vytvoření bokeh efektu (rozmazané pozadí) u portrétových snímků. Následně se strhlo mezi výrobci doslova šílenství, kdo do svého telefonu dostane více fotoaparátů. Standardem jsou nyní 4 čočky, někdy lepší, jindy horší.

V naší redakci panuje názor, že nejhorší je nerozlučná dvojice 2Mpx fotoaparátů bokeh a makro, kterou vídáme u celé řady smartphonů od nejrůznějších čínských výrobců. Tato kombinace příliš nezvedne výrobní náklady, v marketingových materiálech vypadá dobře a teoreticky by měla přinést pro uživatele výhodu kvalitních portrétů a hezkého makra.

V praxi jsou ovšem výsledky velmi rozporuplné a nejednomu z našich redaktorů se při pohledu na tuhle zbytečnou dvojici objektivů začíná vařit krev v žilách. Ostatně ještě jsme v redakci neměli jediný smartphone s touto sestavou, který by podával alespoň trochu ucházející výsledky jak při focení makra, tak při portrétových snímcích.

Používáte fotoaparáty pro bokeh a makro? Ano, používám oba dva

Používám pouze fotoaparát pro bokeh

Používám pouze makro fotoaparát

Nepoužívám ani jeden Zobrazit výsledky

Nás ovšem zajímá, jak to vnímáte vy, naši čtenáři. Oceňujete v telefonech dva fotoaparáty navíc pro bokeh a makro? Nebo je považujete za zbytečnost, kterou by si mohli výrobci zařízení s klidem odpustit? Hlasujte v anketě nebo nám dejte vědět do komentářů.