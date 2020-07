macOS Big Sur naznačuje velkou novinku pro příští Macy. Dočkáme se Face ID?

Apple v minulém měsíci představil novou verzi svého počítačového operačního systému macOS, přičemž vzápětí tento systém poskytl k testování vývojářům a jiným nedočkavcům. V aktuální beta verzi s pořadovým číslem 3 se objevují střípky odhalující očekávanou hardwarovou novinku pro příští jablečné počítače.

Jablečné počítače se mohou těšit na Face ID

V kódu systému se objevují řádky obsahující položky FaceDetect, BioCapture nebo PearlCamera, což jsou zjevné reference na příchod TrueDepth kamerky s funkcí Face ID. Přihlašováním na základě pokročilého skenu obličejem disponují zatím pouze vybrané iPhony a iPady, brzy by se však tato funkce měla dostat i do jablečných počítačů. Ty lze zatím biometricky odemykat díky čtečce otisků v klávesnici.

Podle serveru 9to5mac, který příchod Face ID do Maců objevil, je zatím implementace v počáteční fázi a není jisté kdy a u jakých počítačů ji Apple nasadí. V úvahu přicházejí nejen přenosné MacBooky, ale i all-in-one počítač iMac, který vzhledem k absenci klávesnice čtečkou otisků prstů nedisponuje. Apple patrně s nasazením Face ID do Maců vyčkává do chvíle, kdy poběží na ARMových čipsetech vlastního návrhu, neboť budou moci stejně jako u telefonů a tabletů využít integrované neurální jednotky.