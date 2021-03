Lokalizační štítky AirTags jsou za rohem. Na internet unikly nové informace

Ztrácet věci je pro některé z nás stejně přirozené jako dýchaní či pohyb. Technologie nám nicméně už nějakou dobu mohou pomoci ztracené předměty najít a byla by škoda toho nevyužít. Lokalizační štítky se začínají čím dál tím více prosazovat a pomalu přestávají být výsadou specializovaných firem. České společnosti Fixed či americkému Tile pomalu roste konkurence, naposledy svůj štítek představil Samsung pod názvem SmartTag.

Už delší dobu se spekuluje o lokalizačním štítku z dílny Applu, jenž by měl nést název AirTag. Leaker Max Weinbach nyní přišel s informací o rozměrech, které údajně budou činit 32 mm x 32 mm x 6 mm, a jeho podoba bude tedy kruhová. S těmito rozměry by se AirTag zařadil přesně mezi SmartTag od Samsungu (39 mm x 39 mm x 9 mm) a Sticker od Tile (27 mm x 7,3 mm). Předchozí spekulace od L0vetodream tvrdila, že AirTagy budou mít dvě velikosti.

Z obrázků z interního buildu iOS 13 už víme, že budou mít kruhový tvar s logem Apple na jedné straně a s oboustrannou lepicí páskou na straně druhé. Další možností je varianta s kroužkem, který lze připevnit například na klíče. Na přítomnost AirTagů pravděpodobně odkazuje položka Předměty v aplikaci Najdi můj v rámci bety iOS 14.5.

Leaker John Prosser věří, že se AirTagů dočkáme na speciální konferenci v dubnu letošního roku. Tomu by nahrávalo také chystané uvedení iOS 14.5, které je plánováno na jaro. Vzhledem k takřka dokonalým predikcím z Prosserovy dílny lze jen těžko uvěřit, že by se zrovna v tomto případě pletl. Zajímavá je také cena, o které se zmínil Weinbach. Ta by měla být 39 dolarů (cca 870 korun), což po připočtení daně a poplatků je vyšší cena než u konkurenta ze Soulu.