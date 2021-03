Letošní iPhone má konečně nabídnout čtečku otisků v displeji, tvrdí analytici

Apple se zpravidla inovacím nevyhýbá, ale když si něco umane, většinou se toho drží. Zatímco jako první představili použitelnou čtečku otisků prstů a odemykání pomocí obličeje Face ID, čtečce ukryté pod displejem se zarytě vyhýbají. Buďto Apple v této technologii nevidí budoucnost či si jen nejsou jistí, zda bude fungovat podle jejich náročných představ.

Ať je to jak chce, analytici firmy Barclays Research tvrdí, že Touch ID ukrytého pod displejem se dočkáme již brzy, konkrétně v příštím iPhonu 13. To ale není všechno. V předpovědích si také přisadili na adresu notoricky známého výřezu, který by se měl dočkat odtučňovací kůry a v následujících letech poté zcela zmizí. Poslední předpověď se týká LiDAR skeneru, který i nadále zůstane výsadou modelu s označením Pro.

Částečně proti těmto spekulacím jde známý analytik Ming-Chi Kuo. Ten pro změnu tvrdí, že v následujícím iPhonu 13 se čtečky otisků prstů umístěné pod displejem rozhodně nedočkáme. Naopak zmenšení a postupné zavrhnutí výřezu Kuo ve svých spekulacích potvrzuje. Na to, jaká bude skutečnost si budeme muset počkat na podzim letošního roku.