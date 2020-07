Lákavé nabídky na Google Play: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma (9. díl)

Google Play je obří obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android. Stejně jako v běžných obchodech, i tady se občas objeví akční nabídky a dnes vám dáme tipy na ty nejlepší. Opět je k dostání velké množství her a aplikací zdarma a další jsou k dostání s výraznou slevou.

Přes prázdninový víkend jsme se opět nedočkali velkého množství aplikací, které by byly zcela zdarma. Částečně to kompenzuje velké množství her zdarma a ve slevě, mezi nimiž najdete i legendárního Stickmana! Podnikatelům a firmám pomůže Business kalkulačka, studentům i milovníkům cizích jazyků přijde vhod online výuka angličtiny a dočkáte se také kompasu v rozšířené realitě.

Aplikace, které jsou nyní zdarma 🤑

Každý občas zavítá na nějakou neznámou nebo veřejnou WiFi a není nejlepším nápadem na těchto sítích vstupovat na internetové bankovnictví nebo webové stránky s nutností přihlášení. Na tyto, a mnohé další, případy jsou zde široké možnosti VPN. Jedna z nich je nyní zcela zdarma. Nemá sice velké počty stažení, ale vývojář se o ni neustále stará a je aktualizovaná. Navíc více než půl tisíce recenzí udělilo Hot VPN Pro pětihvězdičkové hodnocení.

Obchodní kalkulačku už si stáhlo více než sto tisíc uživatelů a nabízí široké možnosti, které využije každý podnikatel i firma. Mezi ně se řadí například výpočet marže, hrubého zisku, bodového zlomu a mnoho dalších. Velké firmy na tyto úkony budou mít své vlastní oddělení, ale pro menší společnosti je to vhodný doplněk úspěšného podnikání.

Aplikace ve slevě 📱

Téměř vždy ve vydání aplikací a her je alespoň jedna apka se zaměřením na programování. Tentokrát to sice nebude úplně o čistém kódování, ale vlastní nastavení funkcí Bluetooth je tomuto obru IT docela blízko. S aplikací Bluetooth Commander Pro si tak můžete pohrát úplně se vším, co se týká tohoto bezdrátového připojení. Vývojář se o svůj počin navíc ukázkově stará a poslední aktualizace je zhruba týden stará.

Rozšířená realita se dostává do čím dál většího spektra oblastí a kromě dnešního AR představení OnePlus Nord máte možnost si tuto technologii vyzkoušet i jinde. Jedním z příkladů je aplikace AR GPS Compas a již dle názvu jsou jeho funkce zcela jasné. V rozšířené realitě vám zobrazí kompas a můžete se tak lépe orientovat v přírodě i v džungli města orientovat.

Pro vzdálenou televizi, počítač Windows, Mac nebo dokonce Linux je připravena aplikace WiFi Mouse Pro. Ta umožňuje používat obrazovku smartphonu jako trackpad. Tuto funkci mají některé telefony zabudovanou přímo v systému, ale občas je potřeba drátového připojení a jinde externích periferií. WiFi Mouse je tak ideálním doplňkem pro zbytek, kteří nativní přístup nemají.

Další z pravidelných oblastí je online výuka jazyků a ani tentokrát se nevyhnete angličtině. Zábavnou formou se učíte gramatiku angličtiny a zejména skladbu vět. Apka má přes 100 tisíc stažení a velmi kladné hodnocení. O její kvalitě tak není pochyb a dobře poslouží i studentům, aby přes prázdniny nezapomněli na všechny své znalosti cizího jazyka. Navíc ušetříte téměř polovinu původní ceny a za 160 Kč byste nezískali ani hodinu v jazykové škole.

Hry, které jsou nyní zdarma 💰

Přes sto tisíc stažení, hodnocení přes 4 hvězdičky a ukázkovou podporou se může pyšnit hra FASTAR VIP. Jedná se o nenáročnou arkádovku, u které se dáte do pohody a nebudete nad ničím muset přemýšlet. Moderní vzhled a hudba zajistí příjemný zážitek ze hraní a navíc za tento počin nedáte po omezenou dobu ani korunu.

Hra Osamělý hacker si stáhlo přes půl milionu uživatelů a poslední aktualizace byla provedena koncem června tohoto roku. Je tak trochu s podivem, že najdete negativní komentáře, které oznamují bugy a nedokonalosti. V každém případě se jedná o dost neobvyklou hru, ve které si můžete zkusit, jaké to je být hackerem. Realistické prostředí, software i hardware vás vtáhne do děje a čas zkrátí mini-hry uvnitř hry. Zajímavostí je, že můžete zapnout funkci těžby bitcoinu, když zrovna nehrajete. Hru Osamělý hacker vytvořil nezávislý a osamělý hacker z Rumunska.

Už téměř legendou se stala akční hra League of Stickman, která dosáhla na pětimilionovou hranici stažení a drží si také velmi kladné hodnocení. Dle recenzí uživatelů se jedná o velmi povedenou hru, která stojí za stažení a plusové body získává Stickman a jeho vývojáři za aktualizace. Ke stažení zdarma vám zbývá ještě zhruba pět dní, ale může se stát, že se studio DreamSky rozhodne akci ukončit dříve.

Hry ve slevě 🎮

Extrémně jednoduchá a oddechová hra One Up zcela spolehlivě zabije čas při čekání na vlak nebo dlouhých cestách na dovolenou. Princip této arkádovky je dostat se do nejdříve z továrny na limonádu, aniž by vás tento nealkoholický nápoj pohltil. Nic víc v tom nehledejte. Stylové zpracování hry a cena necelých dvacet korun jsou už dva dobré důvody, proč si hru koupit.

Hra s humorem černějším než srdce vaší ex. Přesně takový je popis této hry a v jednoduchosti jde o to, že lidstvo je pod nadvládou umělé inteligence, která využívá lidské zdroje ke svému prospěchu. Nečekaným faktem je, že umělá inteligence je ve hře hráč a jeho cílem je vytěžit z lidstva maximum. Místo stovky dáte za Despotism zhruba 60 Kč a už jen kvůli tomu popisku to jistě bude stát za to.

Sudoku už se mezi mladými netěší velké popularitě a hvězda této hry tak už asi vyhasíná. Na Google Play je navíc plná řada Sudoku, která jsou zdarma. Sudoku Pro se však může pyšnit téměř plným hodnocením uživatelů, kteří navíc udávají, že se jedná o nejpřehlednější verzi této hry. Za necelých 30 Kč tak určitě udělá radost všem, kteří této hře někdy propadli nebo ji stále hrají a chtějí si procvičit mozkové závity.

Rabbit Jump je svým stylem hra velmi podobná Flappy Bird z roku 2013. Od ní se liší pouze jiným zvířetem a směru, ve kterém se pohybuje. Všichni zřejmě i bez nápovědy pochopili, že za zvíře zde byl vybrán králík. Ten je po grafické stránce (zřejmě schválně) dost kostrbatý a i v této oblasti se tak možná vývojáři inspirovali u Flappy Bird. Při koupi hry ušetříte přesně 100 Kč a zaplatíte jen zhruba 20 Kč.