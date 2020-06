Lákavé nabídky na Google Play: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma (5. díl)

Google Play je obří obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android. Stejně jako v běžných obchodech, i tady se občas objeví akční nabídky a dnes vám dáme tipy na ty nejlepší. Opět je k dostání velké množství her a aplikací zdarma a další jsou k dostání s výraznou slevou.

V dnešním výběru se opět dočkáte aplikací pro zlepšení spánku, přidáme k tomu duševní pohodu a čeká na vás také dávka aplikací pro rychlou a účinnou výuku cizích jazyků. Mezi zástupci her budou vynikat zejména digitální verze deskových her jako Monopoly nebo Lodní bitvy.

Marmelade Studio, které za těmito herními tituly stojí, se rozhodlo zlevnit část svých her. V článku najdete odkaz, jak se k nim dostat. Opět se jedná za časově omezenou nabídku a nikdy není jisté, kdy akce skončí.

Aplikace, které jsou nyní zdarma 📱

Přes víkend se zrovna dvakrát moc aplikací nedostalo s cenou až na nulu, takže bude výběr dost skromný. Jednou z prvních aplikací je English Tenses Big Table. Tato appka sice nemá moc stažení a její design je v porovnání s moderními aplikacemi dost pozadu. Je ale funkční a pro studenty, kterým nejdou do hlavy gramatické základy anglického jazyka, může tento nástroj výrazně pomoci.

V minulém vydání aplikací a her za zvýhodněnou cenu se objevil nástroj pro nahrávání spánku a pomocník se sny. Tentokrát se tu opět bude jednat o spánek, a to konkrétně usínání. Velká část populace usne nejlépe u zapnuté televize na gauči a po přesunu do postele už to tak snadné není. Takové ambientní zvuky pro rychlejší usnutí můžete využít s pomocí aplikace Relaxing Sleep Sounds PRO. Ta má téměř 70 různých zvuků, které vám pomohou relaxovat nebo zrovna usnout.

Příchod potomka je pro každého rodiče velká radost i starost zároveň. S tím, jaké dělá ratolest pokroky, s záznamem krmení a jiných aktivit s dítětem a s analýzou veškerých návyků pomůže aplikace BabyBook. Má velmi příjemný design, které se bude líbit spíše něžnému pohlaví, ale neurazí ani novopečené tatínky. Navíc ušetříte zhruba 25 korun, které můžete raději investovat do plenek, které budete jistě ještě pěkných pár měsíců potřebovat.

Aplikace, které jsou nyní ve slevě 🤑

Pokud jste milovníky jógy a meditace a zároveň už máte za sebou první roky výchovy dětí za sebou, může vám přijít vhod aplikace Meditation for Kids. Appka vás provede meditací krok za krokem a můžete tak zkusit uklidnit své divoké ratolesti. Za touto aplikací stojí Jannik a Pia Holgersenovi, kteří se věnují tomuto odvětví už roky. Pia má dokonce svoje vlastní studio jógy a meditace v Dánsku. Z pohodlí domova se tak můžete nechat vést profesionály. Sleva je navíc ve výši 50 % a cena se ustálila na hodnotě 80 Kč.

Pro nadšence do cizích jazyků je momentálně v akční nabídce několik verzí aplikace Mille. Můžete si vybrat z francouzštiny, němčiny nebo španělštiny a každá z těchto verzí obsahuje více než tisíc nejčastějších slov daného jazyka. Velkou výhodou je namluvení těchto výrazů rodilým mluvčím a nemusíte tak poslouchat robota z Google překladače. Cena je stejná pro všechny tři varianty – 24 Kč.

Každý z nás se na něco těší a aplikace níže je určena pro všechny nedočkavce. Nastavit si můžete jakýkoli časový formát a k dispozici je také opakování událostí (například výročí, narozeniny atd.). Někdo může využít možnosti jako kalendář pro upozornění na splátky, opravu auta, účty za telefon a jedná se tak o multifunkční nástroj. Líbí se mi také možnost vytvoření widgetů na plochu, které nepřehlédnete.

Už podle názvu je jasné, že jsme se dostali k další aplikaci pro nadšence do cizích jazyků. Tentokrát se ale budete moci učit více jazyků najednou a aplikace vás bude rychlým způsobem nutit pamatovat si velkou slovní zásobu. My Dictionary je velmi kladně hodnocenou aplikací a po omezenou dobu je z původních 130 Kč zlevněna na 55 Kč.

Velmi podobné, ale zároveň jistým způsobem odlišné, jsou dvě aplikace níže pro správu a kontrolu financí. Jedna počítá, kolik a za co jste utratili, druhá to, kolik můžete utratit. Osobně tomuto způsobu šetření peněz moc neholduji, protože se tím na první pohled zrovna dvakrát nešetří čas, ale třeba na to někdy dojde. Navíc vím, že velká část populace si své příjmy a výdaje píše na papír a zrovna pro tyto členy bude jedna z aplikací níže jistou možností navíc.

Opět se nám naskytla možnost začít s programováním a tentokrát se dostalo na jazyk C. Ten sice nepatří mezi ty moderní a mezi začínajícími programátory byste zcela jistě našli oblíbenější. I tak je ale „céčko“ stále potřebné a mezi společnostmi poměrně žádané. Pro studenty IT oborů nebo začátečníky, kteří se chtějí přiučit něčemu novému, je pak tato appka skvělým pomocníkem. Za zhruba 40 korun se pak investice při kariéře programátora vrátí velmi rychle.

Hry zdarma 🎮

Dalším nástrojem pro výuku jazyka je English Puzzle. Zábavnou formou vás naučí zásobu anglických slov a navíc za ni po omezenou dobu nezaplatíte ani korunu. V jednotlivých kolech máte různé úkoly z gramatiky a slovní zásoby a po jejich dokončení dostanete zpětnou vazbu v podobě označení špatných odpovědí, které máte možnost opravit.

Přes sto tisíc uživatelů si pořádně namohlo mozkové závity při hře Fill Deluxe VIP. Téměř dva a půl tisíce recenzí je kladných a uživatelé oceňují náročnost hry. Úkolem je jednou čarou vyplnit celé pole šedými boxy. V cestě vám ale stojí překážky, které znesnadňují bezproblémové vyřešení jednotlivých levelů. Pokud chcete procvičit mozek a zabavit se na pár hodin, stáhněte si tuto hru, která je v tento moment zcela zdarma.

Hry ve slevě 💰

Pokračujeme rovnou tou největší peckou na seznamu – Monopoly. Asi každý z nás někdy tuto hru hrál, nebo o ní alespoň slyšel. Klasická strategická hra, ve které rozhoduje rozum, cit pro byznys a někdy také štěstí. Samozřejmě se jedná o digitální podobu deskové hry Monopoly a každý, kdo ji někdy hrál, bude ve svém živlu. K dispozici je i online multiplayer a můžete tak s vašimi přáteli hrát na dálku odkudkoli. Hra je nyní ve slevě z původních 110 Kč na 75 korun. Většina deskových her se pohybuje v cenové hladině nad 600 Kč a online verze se tak jeví jako nejlepší koupě.

Další adaptací na deskovou hru je Battleship. Opět se jedná o digitální verzi oblíbené hry, kterou zná velká část populace. Za úkol je zneškodnit co nejvíce nepřátelských lodí. Využít můžete robotického protivníka nebo se může připojit online někdo z vašich přátel. Tato hra je stejně jako ta předchozí z dílny Marmelade Studio, které v těchto dnech zlevnilo více svých herních titulů. Zde je odkaz na tohoto tvůrce her pro Google Play Store.

Dnešní výběr her se zdá téměř jako návrat do minulosti. Ze školních let je všem dobře známá hra oběšenec. Morbidní název ukrývá příjemnou hru založenou na znalostech slov a pojmů z různých odvětví. Prostředí je dokonce vyvedeno v designu čtverečkového papíru a to ještě umocňuje vzpomínky. Na výběr máte stovky slov a oblastí, takže máte o využití času vystaráno. Za nějakých 35 korun se navíc jedná o povedenou hru, kterou si stáhlo přes sto tisíc uživatelů.