Lákavé nabídky na Google Play: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma (10. díl)

Google Play je obří obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android. Stejně jako v běžných obchodech, i tady se občas objeví akční nabídky a dnes vám dáme tipy na ty nejlepší. Opět je k dostání velké množství her a aplikací zdarma a další jsou k dostání s výraznou slevou.

Konečně se v Google Play opět objevily kvalitní hry a aplikace, které jsou za lepší cenu. Některé z nich jsou zcela zdarma a na své si přijdou nedočkaví studenti, blázni do čísel i milovníci oddechových her. Připravit se můžete také na zombie apokalypsu a jedna aplikace se vám postará o lepší spánek.

Aplikace, které jsou nyní zdarma 🤑

Průmysl 4.0 je v plném proudu a celý svět se i kvůli epidemii koronaviru mění k nepoznání. Digitalizace všeho kolem nás je v plném proudu a významnou roli sehraje také 3D tisk. Ten se těší velké popularitě i v našich končinách a díky aplikaci 3D Geeks si můžete vytisknout různé objekty dle vašich libostí. Na výběr je nepřeberné množství různých vychytávek, komiksových postav nebo třeba hraček. Díky slevě navíc ušetříte zhruba 130 Kč.

Studenti mají právě polovinu prázdnin za sebou a je tedy správný čas začít se připravovat na další školní rok. Vhod zcela jistě přijde kalkulačka, která nabízí snad všechno, co byste mohli v hodině matematiky potřebovat. Můžete počítat s úhly, časem, délkou, rychlostí a tím možnosti využití zdaleka nekončí. Aplikace má navíc přes 100 tisíc stažení, velmi kladné hodnocení uživatelů a naposledy byla aktualizována v neděli. Ušetřených 75 korun tak můžete utratit někde jinde.

Některé Android telefony mají dost špatně vyřešené centrum ovládání zvuků a médií. Pokud třeba omylem kliknete na ikonu zvuku po snížení hlasitosti, systém vás přenese do samotného nastavení telefonu. Zážitek z filmu, hudby nebo YouTube videa je pak hned pryč. To se snaží napravit aplikace Quick Volume Control, která nastavení zvuku uschová přímo do notifikační lišty. Vyřešíte drobný nedostatek a navíc ušetříte 20 korun.

Aplikace ve slevě 📱

Spánku není nikdy dost a pro všechny, kteří to se spánkem myslí opravdu vážně, je právě ve slevě oblíbená aplikace Sleep as Android. Tato apka sleduje snad všechno, co patří ke spánku. Večer vám řekne, že je čas jít na kutě a uvolní vás ukolébavkou. Přes noc bude sledovat, jestli nechrápete nebo nemluvíte ze spaní a ráno si díky sofistikovanému budíku můžete být jisti, že nezaspíte. Aplikace má přes milion stažení a velmi kladné hodnocení. Za zhruba 50 Kč je to tedy investice, která se vyplatí.

Převod jednotek byl trnem v oku školních let nejednoho z nás. Naštěstí doba už pokročila a v jediné aplikaci máte snad všechno, co můžete v reálném životě potřebovat převést, a možná ještě víc. Jak již bylo zmíněno, studentům zanedlouho začne další školní rok a i tato aplikace se do lavic bude jistě hodit.

Sociální síť Facebook je stále jednou z nejoblíbenějších platforem pro sdílení osobního života a samozřejmě má svoji vlastní aplikaci pro mobilní telefony. Někomu však nemusí vyhovovat, a nebo je příliš náročná na mobilní data. Fella for Facebook je graficky upravené webové rozhraní Facebooku, které řeší tyto nedostatky a někomu možná vyhovuje více než oficiální varianta. S výraznou slevou může být vaše za zhruba 20 Kč.

Umělá inteligence je jedním z velkých trendů IT a programovací jazyk Python se díky tomu mezi programátory i zaměstnavateli stává velice oblíbeným a žádaným. Naučíte se pracovat s několika frameworky včetně Django, který patří mezi ty nejznámější. Podle popisu od autora nahlédnete i do databází a budete si moct nanečisto vyzkoušet různé příkazy.

Moon+ Reader Pro je jednou z nejoblíbenějších aplikací pro čtení elektronických knih. Dokazuje to přes 90 tisíc pozitivních recenzí a přes půl milionu stažení. Vývojář se o aplikaci neustále stará a poslední aktualizace proběhla včera. Za apku sice zaplatíte téměř 100 korun, ale díky přístupu k online knihovně můžete číst stovky knih zdarma.

Hry, které jsou nyní zdarma 💰

Sudoku asi zná každý a není nutné tuto hru nijak dlouze představovat. Tato verze nabízí několik úrovní podle obtížnosti a dokonce si můžete vybrat z různých hracích polí. Aplikaci si stáhlo přes 100 tisíc uživatelů a recenze jsou velmi kladné. Vývojář se o svůj počin navíc perfektně stará a poslední aktualizace proběhla tuto neděli.

A králem dnešních nabídek se opět stává hra s postavou Stickman. Přes 200 tisíc kladných recenzí a více než 5 milionů stažení jsou hodnoty, kterými se nechlubí jen tak nějaká hra. Shadow of Death je díky slevě ještě zajímavější koupí než kdy předtím. Místo 26 Kč nezaplatíte ani korunu.

Hry ve slevě 🎮

Hra s čísly? Na první pohled se to rozhodně nezdá nijak zábavné a nepomůže ani druhý nebo třetí pohled. Binary Fun totiž bude pro velmi úzkou a specifickou skupinu lidí, která si libuje v číslech a v jejich různých soustavách. Pokud byste ale měli odvahu a chtěli zkusit něco netypického, co rozhodně nezapadá do mainstreamu, zkuste tuto podivnou hru na vlastní kůži.

Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem! S aplikací Learn English se naučíte zřejmě ten nejdůležitější jazyk – angličtinu. Různými formami se vás bude hra snažit pochopit zejména mluvené slovo. Se slevou více než 50 % se navíc v porovnání s kurzy angličtiny jedná o perfect deal.

Rok 2020 je za polovinou a vzhledem k tomu, co nás od ledna potkalo, není jisté, jak dopadne druhá půlka roku. Jedna z verzí je Zombie apokalypsa, na kterou se alespoň budete díky Rebuild a Rebuild 3 připravit. Postavíte si nedobytné sídlo a Zombies si na vás nepřijdou. Za první verzi hry dáte zhruba 30 Kč, za třetí vydání pak dvojnásobek.