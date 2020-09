To je úlet. Xiaomi si patentovalo telefon se dvěma výsuvnými foťáky

Krátce poté, co do éteru pronikl patent Xiaomi, který ukazoval telefon s otáčejícím se fotografickým modulem, na internet „leaknul“ další pozoruhodný patent čínského smartphonového obra. Tentokrát ukazuje telefon s dvěma vysunovacími fotografickými moduly. Ty se navíc nevysouvají rovně, nýbrž do stran.

Každý modul podle všeho uchovává dva fotoaparáty, jeden směřující dopředu – pro selfie fotky – a druhý dozadu. Na obrázcích je také vidět dioda LED blesku, umístěná přímo pod moduly.

Zbytek telefonu je jinak vcelku standardní – plochý displej s minimálními rámečky, vespodu USB-C port, který pravděpodobně obklopuje mřížka reproduktoru a mikrofon. Tlačítka zapínání a hlasitosti jsou na pravé straně a na vrchu, vedle fotografických modulů, můžeme vidět buď slot na SIM karty nebo infračervený senzor.

Technologie fotoaparátu pod displejem je už za rohem

Je otázkou, jestli Xiaomi takový patent někdy v budoucnu převede do praxe, je přece jen poněkud „divoký“. Realisticky můžeme očekávat, že jako jiní výrobci (například ZTE se svým průkopnickým smartphonem Axon 20) půjde cestou technologie selfie fotoaparátu pod displejem (Xiaomi ostatně již dříve uvedlo, že první telefony s jeho vlastní technologií fotoaparátu pod displejem dorazí příští rok). Výhoda této technologie je nejen v tom, že propůjčuje telefonu nejčistší design, ale i v tom, že absence motorizovaných pohybujících se dílů znamená lepší trvanlivost.