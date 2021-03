Kvalitní příslušenství za více než příznivé ceny. Objevte značku BASEUS

Pokud pořád nemůžete najít kvalitní příslušenství, nehledejte! Na Smarty.cz pro vás máme značku Baseus, která je v Čechách celkem nováčkem, ale za to má spoustu produktů, které vás přesvědčí o tom, že si zaslouží vaši pozornost.

Baseus si zakládá na výběru kvalitních materiálů a vlastním vývoji, díky kterému mohou vyrábět své produkty přesně podle potřeb zákazníků. To je totiž jedním z hlavních cílů, přinášet zákazníkům to, co opravdu potřebují. Název Baseus tomu odpovídá, je složený ze slov „BASEd on User“.

Tohle vám ulehčí práci na počítači

Baseus nabízí spoustu praktického příslušenství k počítači, které vám ulehčí každodenní práci. Konektivitu vašeho MacBooku zvýší například USB hub, vybírat si můžete z různých variant – až do rozšíření o 7 různých portů. To vše v malém a přenosném těle. V nabídce naleznete i dokovací stanice, které vám nejen rozšíří porty a zajistí nabíjení, ale zajistí i správný náklon počítače pro pohodlnou práci. Za zmínku stojí i pracovní stanice, která nabídne 17 portů a ulehčí vám práci z kteréhokoliv notebooku – do jedné krabičky propojíte vše, co k práci potřebujete.

V sortimentu najdete i takové malé vychytávky, jako jsou čtečky paměťových karet, různé kabely a redukce.

Příslušenství pro vaše auto i domácnost

Máme pro vás pár tipů na vychytávky do auta, které skutečně využijete. Baseus má ve své nabídce například chytrý kapesní kompresor, díky kterému budete mít optimálně nahuštěné pneumatiky, ať jste kdekoliv. Pro větší bezpečnost doporučujeme i multifunkční kladívko s řezačem, které v případě nouze pomůže s přeřezáním bezpečnostních pásů nebo rozbitím okének. Do auta i do domácnosti se může hodit přenosný difuzér, díky kterému si můžete užít svou oblíbenou vůni kdekoliv.

Podívejte se na sortiment značky Baseus ZDE.