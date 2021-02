Konkurence pro Xbox a PlayStation? Huawei prý chystá herní konzoli

Čínský technologický gigant Huawei je známý především výrobou chytrých telefonů, přestože v jeho portfoliu naleznete mimo jiné také notebooky, tablety či Wi-Fi routery. Podle informačního úniku, který se objevil na čínské sociální síti Weibo, se společnost v nadcházejících měsících a letech chystá výrazně posílit svou pozici v segmentu zaměřeném na hráče videoher.

Ve hře je konzole podobná PlayStationu

Zmíněný příspěvek totiž naznačuje příchod nové řady notebooků, která bude zaměřena výhradně na hráče. Mnohem zajímavější je však informace, že v Huawei vzniká také herní konzole, která by měla fungovat na velmi podobném principu jako PlayStation od Sony či Xbox od Microsoftu.

Herní notebooky ještě letos?

V současné době však můžeme pouze spekulovat, zda k oficiálnímu představení takého zařízení skutečně někdy dojde, naopak na zmíněné herní notebooky by případní zájemci tak dlouho čekat nemuseli. Podle dostupných informací by se mohly na trhu objevit ještě letos, čímž by dále rozšířily současnou nabídku Huawei v oblasti přenosných počítačů.

Huawei mělo svůj první herní notebook odhalit už v loňském roce, avšak z chystaného představení nakonec z neznámých důvodů sešlo. Naopak společnost Honor, která se v loňském roce od Huawei nadobro oddělila, herní notebook loni představila pod názvem Honor Hunter. Na oficiální představení herní řady od Huawei si však ještě budeme muset počkat.