Konec jedné legendy. Fotbalová série FIFA letošním ročníkem končí

Minulý týden společnost Electronic Arts (EA) oznámila, že přemýšlí o změně názvu své známé fotbalové série FIFA. Generální manažer Cam Weber ve svém příspěvku na firemním blogu uvedl, že je ve hře myšlenka přejmenovat zmíněnou sérii sportovních simulátorů. „To znamená, že v současné době přehodnocujeme naše práva k používání označení FIFA, která jsou oddělená od všech našich ostatních oficiálních partnerství a licencí, které napříč fotbalovým světem máme,“ dodává Weber.

Tomu, že už dávno nejde pouze o myšlenku nebo nejasnou vizi budoucnosti, nasvědčuje i skutečnost, že herní gigant požádal 1. října u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a britského Úřadu pro ochranu vlastnictví o ochrannou známku pro produkt „EA Sports FC“, spadající do kategorie videohry. Lze si tak celkem lehce domyslet, jak se věci mají a jakým směrem EA směřuje.

Je navíc možné, že nejde o jedinou změnu zavedeného názvu sportovní série, kterou si pro nás společnost chystá. Důkazem by mohl být chystaný golfový simulátor EA Sports PGA Tour, kterým chce firma vrátit k životu svou golfovou sérii, kterou před několika lety ukončila. I ten totiž nese jiné označení, než jaké měl v minulosti.

To, zda a kdy přijdou na řadu i další sportovní série vydávané společností EA, je nicméně otázkou, na kterou lze zatím jen těžko najít uspokojivou odpověď. Co se však celosvětově oblíbeného fotbalového simulátoru týče, je už téměř jisté, že letošní ročník – FIFA 22, kterého jsme se před několika dny dočkali, bude koncem této více než 20 let trvající fotbalové legendy.