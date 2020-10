Keramický štít nových iPhonů pádům odolá, ale je hodně náchylný na poškrábání

Apple letošní iPhony vybavil zcela novým ochranným sklem, které má být díky příměsi keramiky až 4× odolnější vůči rozbití při pádu. Toto tvrzení potvrzují první drop testy, které se postupně objevují na YouTube, ovšem stejnou rychlostí přibývají i nářky uživatelů na mizernou odolnost vůči poškrábání.

Na Twitteru, na Redditu a dalších kanálech se objevují fotografie poškrábané displejové ochrany letošních iPhonů, přičemž jejich majitelé povětšinou ani nemají ponětí, jak k těmto rýhám došlo. Někomu stačil prostý pohyb po stole, jinému strčení telefonu do kapsy. Leaker Max Weinbach si všimnul notně poškrábaných iPhonů 12 Pro v prodejně operátora.

So my iPhone 12 Pro doesn't have any scratches on it yet, but these demo units at T-Mobile… pic.twitter.com/FyUhwDeT7p

— Max Weinbach (@MaxWinebach) October 26, 2020