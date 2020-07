Kdo poslední sundá prst z mobilu, vyhraje přes půl milionu. Nadšenci vydrželi 70 hodin

Pokud sledujete americké youtubery, nejspíše jste již narazili na Jimmyho Donaldsona, který je na platformě známý jako MrBeast. V posledních letech se mu daří točit videa, která se takřka ihned stanou virálními a velmi zřídka mají méně, než 20 milionů shlédnutí.

Důvodem jsou výzvy, jako například „poslední, kdo sundá ruku z Lamborgini, si jej může nechat,“ případně vyhrát 1 milion dolarů (23,6 milionů Kč), ale i videa, ve kterých svou přítelkyni překvapí 100 000 kusy růží na svatého Valentýna. Právě extrémnost jeho videí a vysoké částky, které v nich „investuje,“ zaujaly diváky po celém světě.

Dear the four remaining contestants with your finger still on the app, I’m ending it here. Three days is insane! You ALL win and will ALL receive $20,0000! CONGRATULATIONS!

— MrBeast (@MrBeastYT) July 3, 2020