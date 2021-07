Jeden displej na třech plochách. Takto by podle patentu mohl vypadat příští Mi Mix

Xiaomi ve své řadě experimentálních smartphonů Mi Mix zkouší všemožné technologie, přičemž některé smartphony z této rodiny najdou cestu na pulty obchodů a některé skončí pouze jako demonstrace technologie zavřená ve skleněné vitríně. Názorně to ukazují poslední dvě generace – zatímco ohebný Mi Mix Fold lze zakoupit v čínských obchodech, předchozí Mi Mix Alpha obalený displejem zůstal pouze ve fázi prototypu. Nyní Xiaomi přemýšlí na tím, že by tyto dva telefony sloučilo do jednoho.

Kombinace Mi Mix Fold a Mi Mix Alpha na obzoru?

Podle patentové přihlášky z 6. července letošního roku v Xiaomi přemýšlí nad smartphonem, jehož ohebný displej nemá být zavřený pouze uvnitř, ale má po vzoru Mi Mix Alpha plynule přetékat na vnější stranu. A aby nebylo těch zvláštností málo, zvažované zařízení nemá mít v rozevřeném stavu jednotnou tloušťku, ale má z něj vystupovat hranol s tlačítky, nabíjecím portem a fotoaparáty.

Podobně to měla například první generace ohebného Huawei Mate X s tím, že v zavřeném stavu se pak kratší křídlo zapadne vedle tohoto hranolu a výšku dorovná. Díky tomuto řešení může výrobce do těla ohebného smartphonu implementovat lepší fotoaparáty nebo větší akumulátor.

Zatím se jedná pouze o obrázky, které nic neříkají o použité technologii; například není jasné, zda by byla krycí vrstva displeje na vnější straně stejně neprakticky měkká jako ta vnitřní, nebo zda Xiaomi uvažuje nad využitím dvou materiálů s přechodem. Více se možná dozvíme ve čtvrtém kvartále letošního roku, což je spekulovaný termín uvedení dalšího smartphonu rodiny Mi Mix.

Kompletní patentovou přihlášku Xiaomi si můžete prohlédnout na této adrese.