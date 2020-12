Jak to bude s Xiaomi Mi 11 Pro? Možná přijde s unikátním řešením foťáku

Společnost Xiaomi v tomto týdnu představila „polovlajkový“ smartphone Mi 11. Většina očekávala, že spolu s ním bude odhalen i vybavenější model Mi 11 Pro, na ten si však budeme muset počkat o něco déle. Podle uznávaného informátora Digital Chat Station se jeho slavnostní odhalení plánuje až po čínském Novém roce, který připadá na 12. února 2021.

Xiaomi Mi 11 Pro: dočkáme se foťáku pod displejem?

Xiaomi Mi 11 Pro by měl dostat funkce, které chybějí základnímu Mi 11, mezi ně se řadí i teleobjektiv. Podle prvních renderů, které se dostaly na internet, by měl mít Xiaomi Mi 11 Pro jednu čočku čtvercovou, což by mohlo znamenat přítomnost periskopické přibližovací kamery. Celkem by měl mít telefon na zadní straně 4 kamery. Vpředu by pak nemusela být vidět kamera žádná, podle čínských médií by ji mohl mít Mi 11 Pro schovanou pod displejem.

Díky čínské certifikaci 3C také víme, že Xiaomi Mi 11 Pro dostane akumulátor o kapacitě 4 970 mAh, pochopitelně s podporou rychlého dobíjení, které má být podle Digital Chat Station ještě rychlejší než 55 Wattů u základního modelu. U varianty Pro by nás rovněž potěšila voděodolnost, která základní variantě chybí.