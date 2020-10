Jak se hraje na Realme 7? Marketingové materiály nelhaly

Není pochyb, že smartphone Realme 7 spustil v nižší střední třídě malou revoluci – osazení dříve prémiových funkcí za dostupnou cenu je něco, k čemu se žádný jiný výrobce doposud neměl. Marketing ale propaguje Realme 7 také jako herní smartphone. Nám v redakci to nedalo, a tak jsme vyzkoušeli naplno, jestli jakožto herní telefon obstojí.

Herní režim v případě Realme 7 nepřidává žádné zbytečné funkce navíc. Pod ikonou s názvem Game Space sdružuje nainstalované hry, můžete zde blokovat příchozí hovory a SMS či zvýšit výkon telefonu na maximum. Ještě lze zamknout jas a nastavit automatické spuštění herního asistenta, který například při každém spuštění umožní promazat RAM. Jednoduché a účelné.

Nejprve jsem začal s méně náročnými hrami, konkrétně Angry Birds 2 a Trial Xtreme 4. Naštvaní ptáci z Finska už sice mají svou chvilku slávy za sebou, stále se ale jedná o příjemnou oddychovku. Asi nikoho nepřekvapí, že si s ní Realmě 7 poradilo vcelku snadno. Načítací časy jsou v řádu sekund, hra je bohatá na detaily a nikde se neprojevil ani sebemenší zásek.

Hardwarové parametry Realme 7 Systém: Android 10 Rozměry: 162,3 x 75,4 x 9,4 mm , Hmotnost: 196,5 gramů Čipset: Mediatek Helio G95, octa-core 2x 2,05 GHz Cortex-A76, 6x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.3, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.1, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Trial Xtreme 4 jistě zná každý, kdo hrál ještě v době před nástupem smartphonů. Precizní odezva je naprosto klíčová, protože i sebemenší záškub může znamenat pád a nucený restart. Ačkoli hra není příliš graficky náročná, je poznat výhoda 90Hz displeje, se kterým je všechno plynulejší.

Nenáročné hříčky jsou bez problémů, stejně jako středně náročné hry

Z náročnějších her jsem si pustil střílečky Cover Fire, MIB a Dead Trigger 2, které jsem doplnil o Asphalt 9 a Need for Speed No Limits. Cover Fire i na maximální detaily a 120 fps běhá jako z praku, grafika vypadá vcelku obstojně a s žádnými záseky rozhodně nepočítejte. Muži v černém na tom jsou úplně stejně, z čehož plyne, že střílečky s cover systémem nedělají Realme 7 žádné potíže.

Dead Trigger 2 je už o trochu jiná liga, přeci jen volný pohyb v prostředí je trochu náročnější na výpočetní výkon. Ani tady ale Realme 7 nezklamalo – na ultra detaily a 90 fps hra běhala plynule a nebyl patrný žádný zásek či pokles snímků za vteřinu. Graficky se přitom jedná o náročnější hru, tak bych očekával delší načítací časy. Do minuty jste ale ve hře, takže klobouk dolů.

Závodní hry jsou nicméně na pády snímkování a odezvu o trochu náchylnější, než střílečky. Zběsilé závody v Asphalt 9 si vychutnáte naplno a bez obav, že mírné škubnutí překazí slibně rozjetý závod. To ale platí především pro výchozí nastavení grafiky. Na maximální detaily se sice také jedná o plynulou jízdu, nicméně jednou či dvakrát během závodu telefon zaváhá a mírně škubne obrazem. Není to ale nic, co by se nedalo přežít. V případě NFS jsem na žádné potíže nenarazil, vše běželo tak, jak má.

Hrajeme tituly s nejnáročnější grafikou

Nevyhýbal jsem se ale ani náročnějším hrám, jako PES 2021, Shadowgun Legends, Call of Duty Mobile či takovým specialitkám, jako je Civilizace VI a Batman od Telltale. Fotbálek od Konami nedopadl vůbec špatně, hraní bylo vcelku pohodlné, jen některé animace v menu se občas trochu kously a ovládání nebylo tak citlivé, jak by se na fotbalovou hru slušelo.

Shadowgun a Call of Duty jsou jedny z nejpopulárnějších stříleček, takže zde se bude lámat chleba. Shadowgun se na nejvyšší detaily občas mírně škubnul a animace v hlavní základně nebyly plynulé, nicméně mě příjemně překvapilo, že hru zvládá Realme 7 obstojně. Samotné hraní bylo takřka bez sekání, ale samozřejmě se mu nevyhnulo výrazné zahřívání v oblasti fotoaparátu.

Call of Duty Mobile na nejvyšší detaily překvapivě Realme 7 taktéž zvládlo, ale silnější zahřívání bylo chvílemi až nepříjemné, stejně jako občasné doskakování textur. Civilizace VI patří mezi ty nejnáročnější hry a je to znát. Načítací časy byly v řádech desítek sekund a pohyby po mapě nebyly nejplynulejší, ale i tak byla Civilizace hratelná. Možná tomu dost pomáhá fakt, že se jedná o tahovou strategii.

Až u Batmana z dílny Telltale Games jsem narazil na limity zařízení. Načítání trvalo poměrně dlouho, hra se sekala i v hlavní nabídce. Během hraní sice byla většinu času hra plynulá, ale pády snímků byly patrné až příliš často, stejně jako problikávání textur. Tohle mělo do skvělého zážitku daleko, ale hratelný byl Batman i v akčnějších pasážích.

S Fortnite mít potíže nebudete, stejně jako s drtivou většinou her

Poslední hrou, která bude jistě zajímat všechny herní nadšence, je populární Fortnite. Ten sice v Obchodě Play nenajdete, ale ani tak není problém jej za několik okamžiků stáhnout ze speciální aplikace od Epicu. Jak se hraje Fortnite na Realme 7?

Na nejvyšší detaily hra není stoprocentně plynulá a občas se škube, proto je lepší sáhnout po nižším nastavení grafiky. Se středním nastavením už nejsou žádné potíže a vše běhá plynule. Načítací časy jsou poměrně dlouhé, ale nejedná se o nic, co by nešlo zvládnout. Hře obzvláště při vyšších grafických nastaveních sem tam doskakují textury, ale na střední nastavení jsem podobný problém nepozoroval.

Podtrženo, sečteno – jestli hledáte dostupný smartphone v nižší střední třídě, který bez okolků zvládne drtivou většinu moderních her na ty nejvyšší detaily, s Realme 7 určitě nešlápnete vedle. Ty nejnáročnější tituly sice s nejvyššími detaily mají občasné problémy, stačí ale trochu slevit s nároků na grafiku a vše běží jak z praku.