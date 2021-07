Jak fandit českým sportovcům na LOH v Tokiu? Sledujte bedlivě a živě!

Ano, rozhodně totiž bude na co koukat! Přes dvě stovky zemí se pod olympijským ohněm představí na jedné z nejdůležitějších sportovních událostí, kterou tentokrát hostí japonské Tokio. Zajímavostí je, že ročník 2020 je úplně první v historii, kdy byly hry o rok přesunuty, a ne přímo zrušeny. O to větší svátek to bude nejen pro samotné sportovce, ale hlavně pro diváky, jako jsme my.

Velkolepá podívaná od prvního dne

Kromě sportovních klání, soubojů, utkání a závodů k olympiádě neodmyslitelně patří také slavnostní zahájení. Tradičně jde o velkolepou podívanou, protože pořadatelská země má možnost připravit show, která hry odstartuje ve stylu místní kultury. Všechny ostatní země pak pod pěti kruhy uvedou v průvodu pod svou vlajkou a reprezentující sportovce. A to vše před zraky diváků a televizních štábů, které budou přenášet výkony nejen našich českých sportovců a sportovkyň na televize v domácnostech doslova po celé planetě.

Mohou to být úsměvy našich sportovních hvězd v průvodu, barevné stužky ve vlasech vystupujících gymnastek, kapky potu basketbalistů nebo jestřábí oko při obratu zápasu našich tenisových nadějí. Takovou výjimečnou událost plnou napětí se vyplatí sledovat v té nejvyšší kvalitě.

Třeba právě lídr české basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský i přes své dosavadní úspěchy považuje účast na olympijských hrách za vrchol kariéry. Podobně na tom budou jistě i tenisové hvězdy jako je finalistka letošního Wimbledonu Karolína Plíšková, zázračná Barbora Krejčíková nebo bojovnice Petra Kvitová. Poslední jmenovaná by jistě ráda navázala na bronz z olympijády v Riu 2016. Na obhajobu určitě pomýšlí také zlatý judista Lukáš Krpálek, který si triumf přivezl rovněž z Brazílie.

117 českých sportovců ve 22 sportech. Na co koukat dřív?

Soupeření tisíců atletů se do 17denního programu olympiády sotva vejde. Proto i diváci touto dobou sportem doslova žijí. Pro někoho může být dokonce nemožné stihnout vše, co by si přál vidět. Občas se časy dvou sportů prostě překrývají a během televizního vysílání je prostor jen pro krátkou reportáž. Nastěstí dnes funguje řada internetových i mobilních aplikací, kde svůj přenos skoro jistě najdete živě. Jen jej pak musíte většinou sledovat na počítači či telefonu. A to je velká škoda.

