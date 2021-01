Jablíčkář na Androidu: jaké jsou mé půlroční zkušenosti se Samsungem Galaxy S20 Ultra?

Při vybírání nového auta máte neskutečně velký výběr. Ať už preferujete například asijské automobilky, popřípadě karoserii SUV, pak na trhu najdete velké množství jednotlivých zástupců. Bohužel to stejné neplatí ve světě počítačů ani chytrých telefonů. Ať už sáhnete po jakémkoli počítači, využívat budete buď operační systém od Applu nebo Microsoftu. To stejné platí pro telefony, jen s rozdílem, že jde o iOS nebo Android.

A právě to je jedna z velkých otázek, před kterou stojí mnoho zákazníků. Je lepší sáhnout po Androidu, nebo naopak vyzkoušet iPhone? Univerzální pravda tady neexistuje, ale doporučuju vám neposlouchat negativní názory ostatních uživatelů a raději si vše osobně vyzkoušet. Tak jak jsem to udělal já.

Po devíti letech na Androidu

Prakticky celý můj dospělý život jsem používal zařízení od Applu. Vše začalo MacBookem, poté přišla řada na iPhone, později i na iPod, iPad a Apple Watch. Kdo Apple používáte, tak to jistě znáte. Ačkoli takový iPad jsem už před mnoha lety odložil, protože mi do mého workflow nedává smysl.

Poslední zhruba rok jsem si pohrával s myšlenkou, že bych si chtěl vyzkoušet nějaký ten Android a mít vlastní zkušenost, jak to celé funguje. A tak jsem jeden den bouchl do stolu, prodal svůj iPhone i Apple a přesedlal do stáje Samsungu. Volba padla na Samsung Galaxy S20 Ultra (recenze).

Přechod nebyl tak těžký

Lhal bych vám, kdybych řekl, že jsem se přechodu lehce neobával. Přece jen zvyk je železná košile a koleje, po kterých jedou vaše každodenní návyky, jsou po více než devíti letech opravdu silně vyjeté.

Jak jsem po devíti letech přešel na Android 📱| Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Watch this video on YouTube

Prvních pár dní jsem se s Androidem seznamoval každý den. To si takhle jdete na schůzku a potřebujete udělat print screen a nevíte jak, druhý den pro změnu řešíte, jak rychle dostat soubory z telefonu na Mac, a ten další zase to, že úhlopříčka 6,9 palců je pro většinu bezdrátových nabíječek v autech nečekaný problém. A takhle to šlo zhruba 14 dní, po kterých už jsem si troufl říci, že se s Androidem známe.

Všechno je jen o zvyku

Android jde samozřejmě na určité věci jinak než systém od Applu a je potřeba si na to zvyknout. Avšak hned několik věcí se mi zalíbilo a byl bych nesmírně rád, kdyby je někdy v budoucnu nabídl i Apple. Nelze říci, který systém je lepší, oba mají své a je to jen o tom, na jakou košili si chcete zvykat.

Android je samozřejmě otevřenější. Dovolí vám nastavit frekvenci displeje i jeho zobrazení. U Applu na tohle nemáte nárok. Zajímavou funkcí je i možnost si nabíjet další zařízení na zadní straně telefonu. Jakmile se mi telefon dostal do ruky, říkal jsem si, že je to jedna z těch funkcí, kterou si Samsung může odškrtnout, ale nikdo ji moc nepotřebuje. Spletl jsem se. Využíval jsem ji prakticky každý týden.

Mohlo by vás zajímat: Testujeme Samsung Galaxy S21 Ultra: jak fotí a nahrává video?

A to nemluvím o rychlém nabíjení, které je v Ultře prakticky povinností. Přeci jen baterie o kapacitě 5000 mAh už se chvilku nabíjí. Když už jsem u baterie, ta mě osobně zklamala. Ano, má velkou kapacitu, ale svůj pracovní den jsem s Ultrou většinou nedal. Vyřizování mailů, nějaký ten telefonní hovor, možná pár fotek, internet i nějaká ta sociální síť a bylo vymalováno. Pokud je pro někoho Ultra dvoudenní telefon, nezbývá mi než mu pogratulovat, já jsem byl rád i za jeden den výdrže.

Technologická špička

Hardwaru jako takovému se věnovat nebudu, to vás nasměruji na recenzi svého kolegy, kde už bylo všechno řečeno. Ostatně pro mě bylo důležité, jak telefon bude fungovat, a jestli používá ten či onen procesor, pro mě nebylo podstatné.

Za více než šest měsíců se mi Ultra nikde nezasekla a neukázala mi ani náznak toho, že by jí docházel dech. Přece jen na základní práci s aplikacemi, internet, nějaké ty sociální sítě a tak podobně, to nevypadá jako příběh, že kterého by se Ultra měla potit.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 Ultra Systém: Android 11 Rozměry: 166,9 x 76 x 8,8 mm , Hmotnost: 222 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,60 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 12/16 GB , Interní paměť: 128/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,9", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 48 Mpx, f/3.5, 102mm, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optický a 10x hybridní zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1.4µm, FF, širokoúhlý , Přední kamera: 40 Mpx, f/2.2, 4K video, 26mm (wide), PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 26 789 Kč Kompletní specifikace

V minulosti jsem slýchával mnoho názorů, že Android lze používat jen krátkodobě, následně se vše začíná zasekávat a chybí i softwarová podpora. Ohledně aktualizací je pravda, že nikdo vám nenabídne to, co Apple. Však aktuální systém běhá i na iPhonu SE první generace.

Možná to ohledně zasekávání platilo dříve či u levnějších zařízení, ale necítil jsem, že by Ultra měla mít nějaký problém, ostatně i dnes je to jeden z nejlépe vybavených smartphonů na trhu.

Proč padla volba na Galaxy S20 Ultra?

Přiznám se, že takto výkonný telefon nepotřebuji, a podobnou práci by udělal i levnější telefon. Jeden z důvodů byl ten, že mám rád velké displeje, a druhým důvodem bylo to, že více než poslední rok jsem veškerá testovaná auta fotil právě na mobil. V mém případě tedy na iPhone, a tak jsem se potřeboval rozhlédnout po něčem, co bude mít adekvátní foťák. A jak víte, to nejlepší jednotlivé společnosti dávají do svých vlajkových modelů.

Až stonásobný zoom je samozřejmě marketingový tahák, který snad s výjimkou názorné ukázky nevyužijete. Avšak občas se nějaký ten vyšší zoom hodil. Ačkoli ne vždy vám vznikne dokonale ostrá fotka, stále je lepší mít něco rozmazaného než být bez vzpomínky.

Na focení testovacích aut byla Ultra dokonalým nářadím. V interiéru už má samozřejmě problém se světlem, ale nejde o nic hrozného. A co se týká exteriéru, ve většině případů, kdy fotka nebyla dobrá, byl problém někde mezi mojí hlavou a telefonem, nikoli přímo v telefonu.

Na co jsem si nejvíce zvykl?

Čtečka otisků prstů v displeji, funkce always-on nebo widgety. To je jen krátký výčet toho, na co jsem si na Samsungu nesmírně rychle zvykl. Samozřejmě že s příchodem iOS 14 už mohu používat widgety i na zařízeních Applu, ale první dvě zmíněné funkce v repertoáru cupertinského technologického obra nenajdu.

Překvapivě často jsem využíval i rozdělenou obrazovku, kdy nahoru si dáte například překladač a dolů pak nějaký text, který čtete. Jakmile jedno slovíčko nevíte, tak si ho přeložíte. Takhle funkce je už trochu pro masochisty, ale díky 6,9palcovému displeji ji používat lze.

Nejvíce jsem se však těšil na propojení s Googlem. Osobně používám hned několik služeb od Googlu a na iPhonu to velmi často nefungovalo spolehlivě. Často nahrává nějaká data na Google Disk a o pár týdnů později, kdy s nimi potřebuji pracovat, zjišťuji, že ve složce nic není. A že se mi to nestalo jen jednou.

Tohle mé trápení Galaxy S20 Ultra vyřešila dokonale. V notifikačním centru máte informace o průběhu nahrávání i o tom, když je nahrávání dokončeno. Celkově jsem měl pocit, že všechny aplikace od Googlu jsou pro Android daleko lépe optimalizované. Pokud i váš workflow zahrnuje služby od Googlu, možná to pro vás může být jeden z argumentů, proč nakonec sáhnout po nějakém zařízení s Androidem.

Když osobní zkušenost změní váš pohled na věc

Lidé kolem vás vám mohou říkat, jaké to je například řídit auto s výkonem přes 500 koní, ale dokud si to nevyzkoušíte na vlastní kůži, pak stále prakticky nic nevíte. A podobně jsem to měl já se svým přechodem. Lehce jsem se obával a někde v koutku svých myšlenek jsem přechodu nedával více než dva měsíce.

Avšak ubíhal den za dnem, týden za týdnem a jednoho dne jsem se ohlédl a zjistil, že s Ultrou funguji už přes půl roku. Na vše je možné si zvyknout a o to více, když nemusíte řešit systémové chyby, zasekávání, špatné reakce a tak podobně.

Na jiné prostředí a několik zásadních odlišností si zvyknete, jen musíte chtít. Pokud k tomu přistoupíte tak, že už samotné slovo Android je špatně, pak žádný takový přechod rozhodně nezkoušejte.