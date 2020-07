iPhone bez nabíječky a sluchátek v balení: skandál, či způsob, jak být šetrnější k životnímu prostředí?

Ať již společnosti Apple vyčítáte cokoli, musí se nechat, že umí zahýbat s náladou veřejnosti. Nedávná informace analytiků, že balení telefonu s nakousnutým jablkem nebude obsahovat nabíječku a sluchátka vzbudilo v řadách uživatelů velké emoce. Nejvýraznější jsou dva proudy – ten, který rozhodnutí podporuje a vnímá jej pozitivně, a pak ten, který tomuto kroku nerozumí a cítí se okraden.

Ať již Apple své rozhodnutí, pokud se opravdu uskuteční, zdůvodní jakkoli, jedno je jasné – důsledkem by bylo výrazné zmenšení objemu elektronického odpadu, který lidstvo produkuje. Minulý rok jsme jej kolektivně vyprodukovali nejvíce v historii.

Jak uvádí zpráva společenství GESP, celkově se jedná o 53,6 tun odpadu, který zahrnuje vyřazené telefony, počítače, chytré hodinky a mnoho dalších zařízení. Jedná se 21% nárůst oproti roku 2014. Množství odpadu tedy roste zhruba o 2 miliony tun ročně, přičemž v roce 2030 má objem dosáhnout 74,7 milionů tun.

Jak studie uvádí, ze získaných dat je patrné, že snahy o recyklaci nestíhají tempo, s jakým se na světě obměňují spotřebitelská zařízení. Z celkového objemu se podařilo zrecyklovat pouhých 17 %. Zbytek byl uložen na skládkách, spálen, případně se nepodařilo zjistit, kde skončil.

Problémem je především rtuť, které se do životního prostředí dostalo minimálně 50 tun, jež se nepovedlo vysledovat. Rtuť je kov, který působí jako neurotoxin, může tedy poškodit mozek a u malých dětí narušit vývoj kognitivních (poznávacích) funkcí.

Pro někoho odpad, pro někoho poklad

Odpad je ale zároveň i zlatým dolem. Jen za loňský rok obsahují vyhozené přístroje kovy, jako je zlato, měď, železo a další minerály, v hodnotě 57 miliard dolarů (1,35 bilionů Kč). Zhruba 32 % pokladu je pak uloženo v malých spotřebičích jako jsou toustovače, kamery, nebo elektrické holící strojky. 24 % tvoří kuchyňské vybavení a kopírky, televize a monitory tvoří 13 %, telefony pak okolo 9 %.

Nejvíce vyprodukovaného odpadu připadá na Asii (24,9 milionů tun, 5,6 kg na osobu) vzhledem k obrovskému množství obyvatel, při přepočtu na osobu však prostředí nejvíce znečišťují Evropané (12 milionů tun, 16,2 kg na osobu), na druhou stranu ale také nejvíce zrecyklovali (41,5 %). Nejmenší část z celku pak vyprodukovala Afrika (2,9 milionů tun) a Oceánie (700 tisíc tun).

Problém budou tyto části světa představovat ve chvíli, kdy dojde k bohatnutí střední vrstvy, jež produkuje nejvíce odpadu. To se již děje, světu se ještě nikdy dříve nedařilo zvedat životní úroveň obyvatel v rozvojových zemích nad hranici chudoby tak rychle jako nyní.

Scott Cassel, zakladatel institutu Product Stewardship, chválí výrobce za krásný design a efektivitu přístrojů, vzhledem k velké spotřebě a změnám v poptávce se ale dnešní nové a krásné produkty stávají zítřejším harampádím. I přes to, že se vlády snaží nastavovat různá pravidla s cílem dosáhnout co největší míry recyklace, nový život najde jen minimum použitých zařízení.

Problém s recyklací můžeme najít prakticky ve všech odvětvích. Výroba a kombinování prvků je výrazně jednodušší, než jejich následné oddělení, aniž bychom produkovali další emise a znečištění. Jedná se tedy o velmi náročné odvětví z hlediska nalezení řešení, je to ale i velká příležitost z hlediska finančního.

Umění žít… bez nabíječky a sluchátek v balení

S ohledem na tyto důvody je možné dívat se na případný krok Applu i ve zmíněném pozitivním světle. Nabíječka je pro telefon nezbytně nutná, vzhledem k průměrné obměně přístrojů každého 2,5 roku však můžeme argumentovat, že spotřebitelé doma několik nabíječek mají a dostávat další s novým telefonem je zbytečné plýtvání zdroji.

V případě Androidu, který dlouho disponoval konektorem microUSB, přičemž dnes přechází na standard USB-C, nebyl problém použít jednu nabíječku pro více modelů. To stejné platí i pro iPhone a jeho Lightning. Nepříjemnost vzniká ve chvíli přechodu mezi platformami, nabíječka se však dá zakoupit za pár korun, případně stačí pouze vyměnit kabel.

Stejná situace pak bude platit i u bezdrátových nabíječek, kdy stačí jedna pro nabití nejrůznějších zařízení, není tedy třeba dostávat s každým telefonem novou. YouTuber Marques Brownlee, známý pod přezdívkou MKBHD, se ve svém videu zamýšlí nad tím, zda by Apple měl cenu o chybějící nabíječku a sluchátka ponížit. Hodnotu vyčísluje na 15 dolarů (350 Kč) za nabíječku z Amazonu a originální sluchátka prodává Apple v ČR za 790 Kč. Celkově by tedy Apple „ušetřil“ (v nákladech tyto dvě položky pro tak velkou firmu takřka nic neznamenají) zhruba 1150 Kč.

Pokud je však zákazník ochoten za telefon zaplatit přes 30 000 Kč, tisíc korun sem, tisíc korun tam jej nejspíše nijak zásadně nevytrhne. Dle článku na serveru The Verge tvoří pouze tyto dva kusy elektroniky v balení všech výrobců ohromných 300 000 tun elektronického odpadu ročně a to i proto, že uživatelé často mají svá sluchátka, přičemž ta přibalená nedosahují valné kvality a jsou často rovnou vyhozeny do koše.

Benefity na mnoha frontách

Úspory pro životní prostředí navíc neplynou pouze z ušetřené elektroniky, která neskončí na skládkách, ale i ve zmenšení samotného balení. To by mohlo být o polovinu menší a obsahovat pouze telefon a nezbytnou literaturu. MKBHD se dále zamýšlí nad tím, kolik papíru a materiálu by tento krok ušetřil, dodává také, že díky menším rozměrům by se výrazně zefektivnila i logistika. Do přepravních kontejnerů a letadel by se tak vešlo výrazně více telefonů, což by znamenalo nižší počet cest pro uspokojení potřeb zákazníků a tedy i nižší uhlíkové stopy.

Možné řešení pak youtuber vidí v podobném konceptu, jaký používají výrobci zrcadlovek. Vzhledem k tomu, že fotografové mají objektivy doma od předchozích modelů, stačí jim pouze tělo. Pokud se však jedná o nadšence, který s koníčkem začíná, může si zakoupit objektiv se slevou. Podobně by mohl postupovat i Apple, pokud se potvrdí, že výrazně zmenší objem balení iPhonů. Zákazník by měl možnost si nabíječku i sluchátka dokoupit, nikoliv však za běžnou tržní cenu, ale za výrazně sníženou.

Ať se Apple rozhodne jakkoli, jisté je, že se změnu bude snažit dle svých zvyklostí prodat v co nejlepším světle a možná zapadne do již ikonického „…one more thing.“ Krok s 3,5mm konektorem pro sluchátka společnosti vyšel a dnes jej již obsahuje minimum nových zařízení. Sílu prosadit tento krok cupertinská společnost rozhodně má, z dlouhodobého hlediska se může jednat o krok k výraznému snížení odpadu, neboť se bezesporu opět připojí další výrobci.

Nejistou proměnnou pak zůstává reakce spotřebitelů, nicméně i se zmiňovaným sluchátkovým konektorem se zvedla krátká vlna nevole, po níž následoval raketový růst bezdrátových sluchátek AirPods, které se staly nejúspěšnějším příslušenstvím k telefonu v posledních letech.

Apple: Jde nám vlastně o životní prostřední, nebo ne?

Youtuber MKBHD však trefně poukazuje na jistou nekonzistenci v přístupu americké společnosti. Pokud bude firma zmiňovaný krok stavět do světla snahy o zlepšování životního prostředí, měl by se Apple zamyslet i nad opravitelností svých telefonů, kde iPhony dle měření serveru iFixit pravidelně dosahují relativně nízkých hodnocení.

Stejně tak je kritizováno používání konektoru Lightning, který spotřebitelům oproti USB-C nepřináší mnoho benefitů, i tak ale potřebují dva různé kabely, i když používají produkty jedné společnosti, například iPhone (Lightning) a MacBook (USB-C).

Jaká bude realita bychom se měli dozvědět již v září, pokud nedojde k přesunutí představení telefonu v důsledku pandemie koronaviru. Již za zhruba 3 měsíce bychom tedy měli dostat odpověď na všechny otázky, o chvíli později pak i reakci trhu na představené novinky, až se zařízení dostanou do rukou prvním zákazníkům.