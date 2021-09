iPhone a USB-C? Prý se dočkáme, ale nejdříve za 2 roky

Evropská komise před nedávnem znovu otevřela téma o jednotných koncovkách nabíječek na smartphony. Zatímco svět zařízení s Androidem již prakticky kompletně přešel na USB-C, Apple se stále u iPhonů drží svého proprietárního Lightningu, přestože u většiny ostatních zařízení jej vyměnil za rozšířenější standard. Už tento týden by ale mohl dostat přes prsty.

Rozhodne se už ve čtvrtek?

Podle tvrzení jednoho z úředníku Evropské komise pro server Politico by mělo dojít tento čtvrtek k oznámení legislativního návrhu společného standardu nabíjení pro všechna elektronická zařízení. Dá se předpokládat, že úředníci zvolili jako jednotný standard USB-C a bude tedy zajímavé, jaké tlaky budou vyvíjeny na Apple a jaké z toho kalifornská firma vyvodí závěry.

Pochopitelně se zatím jedná pouze o návrh, který nejprve čeká odsouhlasení, tudíž od jeho platnosti nás ještě dělí nějaká doba. Hovoří se o tom, že k přijetí návrhu by mohlo dojít v horizontu jednoho roku, další rok by pak měly stát EU na to, aby tento návrh přetavily do zákonů. Stejně tak i výrobci dostanou nějaký čas, aby se mohli na změny připravit, údajně je stanoven termín do konce roku 2023.

Pokud tedy Apple nepřesedlá na USB-C už příští rok, ten další to možná dostane nařízeno, minimálně v zemích EU. Může se však také stát, že do dvou let fyzický port z jablečných telefonů zcela zmizí a zůstane pouze bezdrátový standard MagSafe.