iPhone 13 Pro očima profesionálního českého fotografa: jak hodnotí jeho fotoaparáty?

V posledních letech se výrobci chytrých telefonů ve svých inovacích zaměřují především na fotoaparáty. Ačkoli se smartphony nemohou rovnat profesionálním fotoaparátům za desítky či stovky tisíc, s takovým segmentem kompaktů udělaly poměrně krátký proces.

iPhone 13 Pro aktuálně platí za jeden z nejlepších fotomobilů, který si můžete pořídit. Z pohledu laika jistě dělá velmi kvalitní snímky, ale jak se k němu staví profesionální český fotograf Lukáš Fronk? Ten porovnává iPhone 13 Pro se svou zrcadlovkou Canon EOS R5 a zároveň vysvětluje, kde jsou silné a slabé stránky nejnovějšího telefonu od Applu.

Povedený noční režim i makro

Kdo by očekával nekonečnou tvrdou kritiku, šeredně by se spletl. Fronk hned v úvodu svého videa chválí především širokoúhlý objektiv, který má světelnost f/1.8 a ohniskovou vzdálenost 13 milimetrů. Známý český fotograf oceňuje především pozdější automatickou aktivaci nočního režimu, více informací a detailů ve fotografiích za dobrých světelných podmínek i v přítmí a zejména makro, které si nemůže vynachválit.

Pohled fotografa na iPhone 13 Pro

„Je to makro jako z hororu,“ popisuje nadšeně Fronk a druhým dechem také chválí autofokus, jenž ostří už od 2 centimetrů. Ten se ale z pochopitelných důvodů nemůže rovnat profesionální technice, například v ostrosti při krajích fotky, a pokud myslíte focení makra vážně, doporučuje Lukáš Fronk investovat do dražší techniky. Nicméně i přesto vysekl Applu poklonu.

„Oceňuji, co všechno se snaží Apple přinést do mobilního telefonu,“ říká Fronk. „Líbí se mi, jak například ve Stories můžete dělat dramatické přechody například z hodinek někam úplně jinam. To je něco, co s tou normální technikou udělat nemůžete, protože nedokáže ani tak rychle přeostřit, protože má úplně jinou hloubku ostrosti,“ dodává nadšeně.

Digitální hloubka ostrosti má své limity

U focení portrétů nicméně Lukáš Fronk nachází první nedostatky, a to jak na hlavním fotoaparátu, tak teleobjektivu. Zatímco zrcadlovka umí vytvořit hloubku ostrosti jak v pozadí fotografovaného objektu, tak v jeho popředí, iPhone 13 Pro bohužel přední část snímku ponechává plně ostrou. Jako paradoxní Fronk vidí to, že mu digitální hloubka ostrosti naopak nevadí při natáčení videí, protože natáčený objekt je v pohybu.

Novinkou pro iPhone 13 Pro jsou takzvané fotografické styly. „U těchto snímků, které se skládají z několika vrstev, filtry upravují kontrast a barvy. Tím, že to není hotový snímek, tak nedochází k degradaci kvality informací,“ vysvětluje Fronk. Filtry jsou podle něj důkazem, že Apple nad fotografií přemýšlí a že „rozumí barvám“. Přesnější barevné podání je dle jeho názoru také důvod, proč fotografové preferují jako svůj chytrý telefon právě iPhone.

Opomenout nemohl Fronk ani teleobjektiv. „Pro nás fotografy to znamená, že máme k dispozici 77 milimetrů, pro ostatní zase trojnásobný zoom,“ poukazuje Fronk. V jeho případě naráží na nepříjemnost, která se týká fotografování do bezztrátového formátu DNG. „V momentě, kdy zapnete Apple ProRAW, tak nemůžete použít portrétní režim,“ pousmívá se nad zdánlivou nelogičností Fronk. Kvůli tomu totiž nelze využít digitální hloubku ostrosti a celý snímek tak bude zaostřený, což není vždy žádoucí.

Automatické přepínání objektivů by si mohl Apple odpustit

Co iPhonu 13 Pro Fronk dále vytýká, je focení na teleobjektiv za nedostatku světla. V tomto případě totiž iPhone přepne na hlavní fotoaparát a snímek automaticky ořízne a zvětší. „Možná by bylo lepší, kdyby nám Apple místo ořezu nabídl tmavší výsledek,“ zamýšlí se Fronk. Stejný postup iPhone 13 Pro bohužel aplikuje i při focení do RAWu.

„Přestože ten HDR efekt vypadá celkově hezky, tak občas uhýbá až příliš skutečnosti. iPhone například v HDR nepříjemně zarovnal nohy modelky, které jsou najednou beztvaré,“ kritizuje Fronk oblíbenou funkci HDR. „Naštěstí můžeme využít formát Apple ProRAW, nicméně na HDR a podání kůže by měl Apple ještě zapracovat,“ dodává ve své kritice. Pro doplnění chybějící hloubky ostrosti doporučuje využít aplikaci Focos.

Pokud iPhone 13 Pro vlastníte, doporučuje Fronk fotit vše, na čem vám záleží, v RAWu. V něm můžete například upravovat nastavení expozice či vyvážení bílé. Úpravy komprimovaných formátů totiž vždy vyústí v destrukci daného snímku. „Teprve s interpretací Applu dostáváme kromě tradiční flexibility algoritmy výpočetní fotografie,“ dodává Fronk.

Fotit můžete i do RAWu

V případě, že to s focením přes iPhone myslíte opravdu vážně a chcete ze snímků v následné postprodukci získat maximum, vyplatí se aktivovat ukládání do bezztrátového formátu. Focení do RAWu si musíte aktivovat v nastavení, přičemž poté v pravém horním rohu fotoaplikace naleznete tlačítko, kterým můžete focení do RAWu rychle zapnout či vypnout. Jen si dejte pozor na fakt, že snímky v tomto formátu jsou 8–10x větší než běžné fotografie.