iPhone 13 bude představen v klasickém termínu. Napraví hlavní nedostatek letošních modelů

Pandemie nemoci COVID-19 zapříčinila zpoždění vývoje, výroby, a nakonec i odhalení letošních iPhonů, ovšem v příštím roce by se mělo vrátit vše do původních kolejí. Podle uznávaného informátora Ming-Chi Kua má Apple v plánu odhalit rodinu iPhonů 13 v tradičním termínu, a tedy v září příštího roku. Kuo touto odmítl spekulace o tom, že TSMC nebude stíhat výrobu čipsetů Apple A15, které budou příští iPhony pohánět.

Konečně se 120Hz displejem

O chystaných iPhonech se rozpovídal i korejský server The Elec, který přinesl zajímavé informace o jejich displejích. Minimálně iPhone 13 Pro a 13 Pro Max mají dostat nové LTPO displeje, které mají jednak snížit spotřebu (až o 20 procent), ale hlavně by měly napravit hlavní konkurenční nedostatky letošních modelů – absenci zvýšené obnovovací frekvence a podpory funkce Always On. O produkci displejů pro příští iPhony se z velké části postarají společnost LG a BOE, část produkce na svá bedra převezme i firma SDC. Úhlopříčky hlavních modelů by se mezigeneračně měnit neměly.

Podle The Elec se také u příštích iPhonů dočkáme návratu technologie Touch ID, přičemž čtečka otisků prstů má být integrována do displeje. O Face ID ale přijít nemáme, Apple má prý v plánu využít obě technologie.

Chystá se třetí iPhone SE?

Podle Rossa Younga prý Apple plánuje i nový iPhone SE, který by měl dorazit na jaře. Oproti minulé generaci by měl mít tento model poměrně velký 6,06“ displej a zároveň i čtečku otisků prstů.

I když je Ross Young uznávaný a velmi přesný informátor, vůči této zprávě jsme skeptičtí; Apple obvykle využívá pro řadu iPhone SE šasi ze starších iPhonů, ovšem kombinaci 6,06“ displeje a čtečky otisků prstů jsme u žádného iPhone v historii neviděli. Třeba nás ale Apple překvapí.