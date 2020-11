Fantastická pomůcka pro nevidomé. iPhone s LiDARem prozradí, jak jsou lidé daleko

V této době je nám z mnoha stran neustále kladeno na srdce, abychom mezi sebou udržovali dostatečnou vzdálenost. To se může zdát jako jednoduché, ale není tomu tak pro všechny. Apple do nové verze iOS 14.2 implementoval funkci, díky které budou moci nevidomí detekovat osoby v jejich okolí, a to včetně jejich vzdálenosti.

Tahle novinka vychází z vývojové platformy ARKit a je součástí aplikace Magnifier (v české verzi jako Lupa), která využívá LiDAR a širokoúhlou kameru nových iPhonů. Vzhledem k tomu, že LiDAR je k dispozici pouze u iPhonu 12 Pro, iPhonu 12 Pro Max a iPadu Pro, také nová funkce bude fungovat pouze na těchto zařízeních. Existuje několik způsobů, kterými aplikace předá informaci svému uživateli.

Několik způsobů upozornění

V první řadě oznámí, zdali se v okolí vůbec nějací lidé nacházejí. Pokud aplikace osobu detekuje, tak určí její vzdálenost v metrech. Detekce přitom funguje zhruba do vzdálenosti pěti metrů. V případě, že se detekovaná osoba pohybuje, uživatel se dozví, kterým směrem. Aplikace využívá stereo zvukovou plochu pro určení daného směru.

Dále je možné v této aplikaci nastavit různé tóny pro různé vzdálenosti lidí. Případně je možné upozornění úplně vypnout v případě, že detekovaná osoba je v určité bezpečné vzdálenosti.

Třetí způsob upozornění je haptický. Využijí jej uživatelé s kombinací postižení zraku i sluchu zároveň. V tomto případě jde o vibrace, které se s přibližující detekovanou osobou zrychlují. Poslední varianta pomoci bude sloužit především lidem se zhoršenou orientací v prostoru. Těm bude aplikace na obrazovce graficky zvýrazňovat osoby v blízkém okolí.

Here’s how people detection works in iOS 14.2 beta – the voiceover support is a tiny bit buggy but still super cool https://t.co/vCyX2wYfx3 pic.twitter.com/e8V4zMeC5C — Matthew Panzarino (@panzer) October 31, 2020

Ačkoliv LiDAR funguje i ve tmě, vyhodnocování objektů probíhá pomocí strojového učení a záznamu širokoúhlou kamerou, takže pro správné fungování aplikace je nutné určité množství světla. V noci tedy aplikace fungovat nebude.

Nevýhodou může být také to, že je k dispozici pouze u dražších zařízení, a tak se často možná nedostane ke všem potřebným. I přesto je ale skvělé, že se takovéto pomůcky mezi vývojáři rodí a Apple se je rozhodl implementovat přímo do svého systému prostřednictvím nativních aplikací.

Tato funkce si najde velké využití v aktuální pandemické době, ale určitě nabízí obrovský potenciál i v momentě, kdy se společnost vrátí do normálu.