iOS 15 představen. Jaké novinky přistanou na podzim do vašich iPhonů?

Apple před malou chvílí zahájil vývojářskou konferenci WWDC, která se v letošním roce odehraje pouze online a bude trvat pět dní. Zatímco následující dny budou ušité na míru především vývojářům, dnešní úvodní keynote přinesla hromadu novinek, které na podzim ocení běžní majitelé jablečných zařízení.

Z FaceTime se stane silný nástroj pro videohovory

První kategorie byla především o vylepšení aplikace FaceTime. Její používání má být od iOS 15 více přirozené a komfortní, uživatel by měl být méně vyrušován výpadky signálu. Kromě toho Apple do FaceTime přidal hromadu nových funkcí. Podporován je například prostorový zvuk, díky čemuž se při videohovorech budete cítit, jako by volaný účastník seděl přímo vedle vás. Naopak druhá strana ocení funkci, kdy lze váš hlas vyseparovat od rušivých zvuků okolí.

Při videohovorech také budete moci rozmazat pozadí za sebou, v případě konferencí bude možné zobrazit matici všech účastníků najednou. Na každou konverzaci bude možné vytvořit odkaz a pozvat do ní další lidi, dokonce i na Androidu nebo ve Windows, a to prostřednictvím internetového prohlížeče. I v tomto případě budou všechny hovory koncově šifrovány. Odkazy na plánované konverzace půjde přidávat přímo do kalendáře.

Součástí FaceTime se stane i nová funkce Share Play, kdy budete moci s druhou stranou poslouchat společně hudbu nebo se koukat na stejný film. Tato funkce umožní sdílet veškeré dění na vaší obrazovce, obsah bude možné zrcadlit na větší displeje. Do Share Play budou připojené audio i videoknihovny třetích stran, např. Disney, Hulu, HBO apod; Netflix bohužel chybí.

Zprávy vám uloží obsah od ostatních

Aktualizaci neunikne ani aplikace Zprávy, do které přichází nová funkce „sdílené s vámi“. Tato funkce operuje s ostatními aplikacemi – Apple Music, Apple News nebo Fotky, přičemž jakmile vám někdo pošle odkaz na zajímavý článek, hudbu nebo obrázek, objeví se automaticky ve vaší knihovně, takže jej nebudete muset v budoucnu složitě hledat.

Aplikace Zprávy také dostává přehlednější náhledy fotografií, mezi kterými bude možné listovat.

Notifikace podle toho, co zrovna děláte

Apple se také soustředil na to, aby vás v důležitých chvílích „obtěžovaly“ pouze relevantní oznámení. Jednotlivé notifikace si budete moci prioritizovat podle toho, jaký budete mít zrovna navolený režim – pracovní, osobní atd. Pro každý režim bude možné navolit různé priority pro různé aplikace s tím, že ostatní vás obtěžovat nebudou. A pokud se k nim přeci jen budete chtít dostat, najdete je v nové funkci „sumář notifikací“, kde je najdete uspořádané na jednom místě.

Zvolíte-li režim nerušit, nebudou vám chodit žádné notifikace a v podporovaných aplikacích se druhé straně rovnou objeví oznámení, že máte zapnutý režim nerušit. Notifikace také dostávají lehce upravený vzhled s většími ikonami.

Systém notifikací bude synchronizovaný napříč všemi zařízeními; pokud si například na iPhonu nastavíte pracovní režim, projeví se i na počítači Mac a dalších zařízeních. Podle zvoleného režimu se nemusí měnit pouze oznámení, ale i domovská obrazovka.

…článek postupně doplňujeme…