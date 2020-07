Huawei Mate V: patent odhaluje, jak by mohlo vypadat chystané véčko s ohebným displejem

Společnost Huawei chystá další ohebný telefon, oproti modelu Mate X by však měl zaujmout véčkovou konstrukcí podobně jako Motorola RAZR nebo Samsung Galaxy Z Flip. Odhalení by na sebe nemuselo dlouho čekat, čínský výrobce si u EUIPO nechal zaregistrovat ochrannou známku na pojmenování Mate V, u čínského patentového protějšku CNIPA se dokonce objevily první náčrty, jak by mohlo véčko od Huawei vypadat.

Huawei Mate V: véčko s ohebným displejem

Podle přiložených obrázků se můžeme těšit na telefon, který má ve složeném stavu přibližně čtvercový půdorys, v rozloženém pak na uživatele vykoukne ohebný displej s poměrem stran cca 2:1. Vnitřní displej by měl v horní části narušovat výřez pro selfie kamerku s netradičním obdélníkovým tvarem. Podle jeho velikosti soudíme, že Huawei nepřemýšlí pouze o kamerce, ale o sofistikovanějším systému k ověřování uživatele podle obličeje. Čtečka otisků prstů viditelná není – buď ji výrobce zcela vynechá, nebo ji implementuje do displeje.

Zadní strana telefonu má obsahovat podlouhlý fotomodul táhnoucí se prakticky přes celou jednu část zad. Fotomodul bude zřejmě nadvakrát vystouplý, v horní častí více, ve spodní méně. Spekuluje se, že spodní část nebude obsahovat čočky fotoaparátu, ale úzký notifikační displej.

Na hardwarové parametry si musíme ještě nějakou chvíli počkat, je totiž nutné brát v potaz, že se jedná o pouhou patentovou přihlášku, která nemusí mít se skutečným zařízením nic společného.