Huawei má nové fitness náramky a monitor. Nejrychlejší čekají slevy až do výše 55 %

Čínskému gigantu Huawei se kvůli stávajícímu embargu daří čím dál tím méně, to ovšem neznamená, že by hodil flintu do žita. Firma na český trh uvádí několik nových produktů, které potěší jak zapálené sportovce, tak zaryté hráče. Pro ty nejrychlejší navíc nabízí Huawei exkluzivní slevy a produkty zdarma.

Huawei Band 6

Nejzajímavější novinkou je fitness náramek Huawei Band 6. V těle o hmotnosti pouhých 18 gramů se skrývá nástupce Bandu 5 s výdrží až 14 dní a novým 1,47″ FullView displejem. Huawei Band 6 dokáže celý den automaticky a kontinuálně monitorovat srdeční tep, okysličení krve (SpO2) i hladinu stresu. V noci ohlídá kvalitu spánku a pro sport má předpřipraveno celých 96 režimů pro správné zaznamenání aktivity.

Nová verze náramku Watch Fit

Pro dámy si Huawei připravil novou verzi populárního náramku Watch Fit s přídomkem Elegant. Chytré hodinky v kovovém pouzdře o hmotnosti 27 gramů se hodí nejen na sport, ale díky luxusnímu provedení i na celodenní nošení k jakémukoliv outfitu. Ve výbavě nechybí GPS, automatické celodenní měření srdeční činnosti a okysličení krve (SpO2), menstruační kalendář a monitor spánku a stresu. Grafický ciferník si lze uzpůsobit dle příležitosti nebo požadované funkčnosti.

Chytrá váha

Třetí novinkou je chytrá váha Huawei Scale 3. Její senzory dokážou ohlídat nejen měnící se hmotnost uživatele, ale dopočítat i procento tělesného tuku, svalovou hmotu, BMI, obsah minerálů v kostech a další důležité parametry ukazující na stav zdraví jejího uživatele. Všechny údaje lze přehledně zobrazit v rámci mobilní aplikace Huawei Health, která je dostupná na všech mobilních platformách.

24″ monitor

Úplnou novinkou v nabídce je 24palcový matný Full HD počítačový monitor HUAWEI Displej 23,8“. IPS monitor se může pyšnit 60Hz obnovovací frekvencí, odezvou 5 ms, jasem 250 nitů či barevným gamutem 72 % NTSC. K počítači jej můžete připojit jak skrze HDMI, tak rovněž s pomocí staršího VGA. Potěší taktéž podpora uchycení VESA (100 x 100 mm).

Slevy až 55 %

V rámci Huawei Store jsou pro zájemce dostupné slevy ve výši 5 – 55 procent. Nejrychlejší kupující mohou po zanechání stručné recenze na stránkách získat chytrou váhu či sluchátka zdarma. Huawei Band 6 je v prodeji za 1 499 Kč (prvních 30 zákazníků může za recenzi získat sluchátka Huawei AM116 zdarma).

Huawei Watch Fit Elegant lze zakoupit za 2 999 Kč (pro prvních 50 zákazníků je za recenzi připravena váha Smart Scale zdarma), Huawei Smart Scale 3 lze zakoupit s 20% slevou za 799 Kč, sluchátka Freebuds 4i můžete pořídit s 10% slevou za 1 799 Kč (a navíc dostanete 200 Kč slevu na příští nákup) a také herní monitor Huawei Displej 23,8″ lze zakoupit s 11% slevou za 3 199 Kč (opět s 200 Kč slevou na příští nákup). Akce probíhá od pátku 23. do neděle 25. dubna.