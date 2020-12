Honor to chce v příštím roce rozjet ve velkém. Chystá se vyrobit víc telefonů než Huawei

Značka Honor se před nedávnem kompletně oddělila od společnosti Huawei a padla do područí nově vzniklého konsorcia Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Díky tomuto kroku by se na ni neměly vztahovat sankce nastolené americkým ministerstvem obchodu vůči Huawei, což znamená neomezený přístup ke všem americkým technologiím. Honor má v plánu tohoto privilegia patřičně využít a stát se velkým technologickým hráčem, což je ostatně i přání šéfa dříve mateřského Huawei.

Honor se domlouvá s Qualcommem, MediaTekem i Microsoftem

Podle serveru Asia Nikkei má Honor v příštím roce plán vyrobit 100 milionů smartphonů, což je o 40 procent více než v letošním roce. Telefonů značky Huawei se oproti tomu má vyrobit „pouze“ 60 milionů. Ještě tento měsíc má prý Honor v plánu podepsat smlouvy s dodavateli komponent, i když v tomto může ještě nastat zádrhel; konečné slovo totiž bude mít americké ministerstvo obchodu.

Honor má každopádně předsjednanou spolupráci s mnoha společnostmi, mezi nimi například s výrobci čipů Qualcomm nebo MediaTek. Jejich mobilní procesory by měly v budoucích smartphonech Honor nahradit dosud používané čipsety HiSilicon Kirin.

Podle ChinaDaily dokonce proběhly námluvy s Microsoftem, který má Honoru poskytovat licence Windows 10 pro budoucí notebooky dodávané na globální trh. Už v lednu příštího roku by měl Honor dodat na trh počítač MagicBook Pro poháněný procesorem Intel Core i5.