Honor má velké plány do budoucna. S tímhle chtějí překonat Huawei

Generální ředitel samostatného Honoru, George Zhao, se poprvé vyjádřil do čínských médii. V obsáhlém rozhovoru mluvil především o rozchodu s dříve mateřskou společností Huawei a plánech do budoucna. Na osamostatněný Honor se totiž nevztahuje americké embargo, které Honor táhlo ke dnu společně s Huawei.

Odchod ze společného podniku proběhl dle Zhaa velmi korektně. Konec konců samotný ředitel Huawei, Ren Zhengfei, měl na „rozlučkové párty“ svůj projev, ve kterém popřál Honoru do budoucna vše nejlepší a zmínil také přání, že by rád viděl Honor jako důstojného soupeře, který Huawei překoná.

Zajímavější nicméně bylo nastínění plánů do budoucna. Ředitel Honoru popisoval, že už nyní jednají s americkými firmami AMD a Intel o dodávkách pro chystané notebooky Magicbook. Zároveň probíhají také jednání s Qualcommem, který by pro budoucí vlajkovou loď měl dodat procesor Snapdragon 888.

Právě s nejvýkonnějším procesorem chce Honor zaútočit na svého dřívějšího chlebodárce plnou silou. Zhao se vyjádřil v tom smyslu, že chystaný smartphone z řady Magic překoná nejen telefony ze série P od Huawei, ale dokonce pokoří také zařízení Mate, která patří mezi to nejlepší, co Huawei může svým zákazníkům nabídnout. Ostatně sami jsme se o tom přesvědčili při recenzování Huawei Mate 40 Pro.

Fotografování by se mělo do budoucna zlepšit i přes to, že Honor se již nemůže opřít o široké zázemí, které jim poskytoval Huawei. Spolupráci v této oblasti Číňané navázali jak s Qualcommem, tak Googlem. Bohužel v rozhovoru nepadlo nic konkrétnějšího, takže si na představení či úniky chystaných smartphonů značky Honor si ještě budeme muset počkat.