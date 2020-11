Honor má nového majitele, s Huawei nebude mít nic společného

Nedávné spekulace o prodeji značky Honor měly pravdivé základy. Společnost Huawei dnes v noci potvrdila, že Honor převede do rukou nového majitele, aby jej ochránila před veškerými sankcemi ze strany USA. Cena transakce zatím oznámena nebyla, spekuluje se o 15 miliardách dolarů (asi 335 miliard korun).

Honor a Huawei nebudou mít nic společného

Novým majitelem Honoru se stává společnost Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., což je konsorcium více než třiceti technologických firem a distributorů pod hlavičkou vlády čínského města Šen-čen. Podle dohody má akvizice chránit zájmy spotřebitelů, dodavatelů, partnerů, zaměstnanců i všech součástí dodavatelského řetězce.

Po úspěšném dokončení akvizice nebude mít Huawei s Honorem nic společného – nebude držet ve firmě žádný podíl, a ani nebude mít v představenstvu nového Honoru žádného zástupce. Pokud dojde ke zpřetrhání veškerých vazeb, mohl by Honor těžit ze všech benefitů zapovězených americkým ministerstvem obchodu, zejména by měl získat přístup k Androidu se službami a aplikacemi od Google.

Obchod by neměl nijak ovlivnit chod společnosti a jejích více než 7 tisíc zaměstnanců. Ovlivněn nemá být ani vývojový cyklus, byť v něm se dá počítat s několika významnými úpravami. Otazník visí například nad použitím čipsetů HiSilicon Kirin, stejně tak i nad dalším využíváním systémové nadstavby Magic UI, která je v podstatě pouze přejmenované prostředí EMUI.