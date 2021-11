Honor 60 je za dveřmi. Víme, kdy bude představen

Čínská značka Honor má po odtržení od Huawei smělé plány, což dokazuje poslední novinka s označením Honor 50. Ačkoli se smartphone poměrně povedl, neznamená to, že by Honor usnul na vavřínech. Už nyní nás láká krátkým teaserem, ve kterém jsme se dozvěděli datum a čas, kdy Honor odhalí nové přírůstky do svého portfolia.

Podle spekulací se můžeme těšit rovnou na tři smartphony – základní Honor 60, odlehčenou verzi SE a vybavenější model Honor 60 Pro. Ten by měl disponovat čipsetem Qualcomm Snapdragon 870 a baterií s kapacitou 4500 mAh a podporou 100W nabíjení (a možná i vyšším). Základní Honor 60 údajně nabídne 66W nabíjení. Zachován pravděpodobně zůstane vystouplý modul fotoaparátu, kterému dominují dva kruhy.

Kdy se na modelovou řadu Honor 60 můžeme těšit? Odhalení se dočkáme již 1. prosince ve 12:30 středoevropského času.