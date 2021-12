Google to s Pixel hodinkami nevzdal, nové informace vám udělají radost

Operační systém Wear OS od Googlu to nemá jednoduché. Jeho vývoji nevěnoval gigant z Mountain View tolik pozornosti jako jiným produktům, přesto ho stále držel při životě. Ačkoli s příchodem (či spíše návratem) Samsungu k systému od Googlu svitla Wear OS naděje, stále ještě nemá své místo na slunci vybojováno.

Oči mnoha fanoušků se upínaly k mytickým hodinkám Pixel Watch, které mají být referenčním zařízením a také pořádnou konkurencí pro Apple Watch. Google se nicméně k výrobě těchto hodinek neodhodlal a raději zaměřil své síly například na řadu Pixel. Podle zprávy serveru Insider ale poslední plamínek naděje na chytré hodinky od Googlu ještě nezhasl.

Chytré hodinky s kódovým označením Rohan údajně připravují stejní lidé, jako ostatní produkty Pixel, tedy překvapivě mimo struktury Fitbitu, který má Google pod svými křídly od listopadu 2019. Údajně se máme těšit na klasické měření sportovních aktivit, senzor srdečního tepu a samozřejmě také operační systém Wear OS 3.

Chytré hodinky od Googlu pravděpodobně dorazí v příštím roce

Hodinek Google Pixel Watch (jméno se pravděpodobně ještě změní) se máme údajně dočkat už příští rok. Šéf hardwarového oddělení v Googlu Rick Osterloh rovněž pro server The Verge potvrdil, že Fitbit do budoucna taktéž vyrobí chytré hodinky s Wear OS. Příští rok se rozhodně máme na co těšit.