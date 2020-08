Google Pixel 5: známe vzhled, výbavu i datum odhalení

Google před nedávnem představil světu nový smartphone Pixel 4a a poměrně netradičně odhalil i příchod dalších modelů Pixel 5 a 4a 5G. Do detailů firma moc nezacházela, avšak díky všemožným internetovým únikům se začíná skládačka sestavovat sama. Mimo jiné i díky neoficiálním 3D CAD renderům od @onleaks.

Pixel 5: parametry neoslní, zaujme cenou?

Podle obrázků by se měl Pixel 5 velmi podobat Pixelu 4a, avšak u svého vlajkového nepochybně Google nahradí plastová záda hodnotnějším sklem. V jeho levém rohu se má krčit čtvercový fotomodul se dvěma čočkami a LED bleskem, překvapivě se záda mají stát domovem i pro klasickou čtečku otisků prstů. Ta nahradí sofistikovaný SOLI radar k rozpoznávání uživatele podle obličeje, ten bude nahrazen obyčejnou selfie kamerou v otvoru displeje.

Rozměry Pixelu 5 mají být 144,7 × 70,4 × 8,1 mm, což by mělo znamenat úhlopříčku displeje okolo šesti palců. Panel má být typu AMOLED s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz. Google protentokráte nevsadí na nejsilnější procesor od Qualcommu, ale na slabší Snapdragon 765G s integrovanou podporou sítí 5G. Telefon tak bude mít paradoxně slabší výpočetní výkon než jeho přímý předchůdce, malou náplastí by však mohla být nižší cena. Podle serveru AndroidCentral by měl mít Pixel 5 v základu 8 GB RAM a 128GB paměť bez možnosti dalšího rozšíření.

Sluchátkový jack přítomen nebude, na těle najdeme pouze USB-C, který má posloužit k dobíjení akumulátoru o kapacitě výrazně větší, než měl Pixel 4. Chybět nemá ani bezdrátové nabíjení včetně jeho reverzní podoby.

Pixel 4a 5G

Google také pro podzim chystá smartphone 4a 5G, nebude se však jednat pouze o představený Pixel 4a s přidanou 5G konektivitou, ale o zcela jiné zařízení. Pixel 4a 5G má dostat do výbavy větší 6,2“ displej a údajně jej bude pohánět rovněž čipset Qualcomm Snapdragon 765G s 8 GB RAM a 128GB pamětí. Jelikož se telefon nebude jmenovat Pixel 5 XL, ale Pixel 4a 5G, můžeme očekávat více ústupků ve výbavě, např. plastové tělo či absenci bezdrátového nabíjení. To jsou však zatím pouze spekulace, které částečně podtrhuje již odhalená cena 499 USD (asi 11 tisíc korun).

Premiéra na konci září

Podle obvykle dobře informovaného Jona Prossera by měly být oba Pixely představeny 30. září s jedním drobným háčkem – v tento den má dorazit Pixel 5 v černé a zelené barvě, a černý Pixel 4a 5G. O měsíc později pak má dorazit ještě bílá varianta druhého jmenovaného telefonu.