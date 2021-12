Google odhalil nové funkce pro Android. S telefonem odemknete i auto

Během včerejšího dne oznámil Google spoustu nových funkcí, které jsou nebo již brzy budou k dispozici na zařízeních s Androidem. Tou nejzajímavější je bezesporu funkce digitálních klíčů od auta. Ta umožní svým uživatelům využít svůj smartphone k odemykání a zamykání svého auta.

Využití nové vychytávky je v současné chvíli značně omezené, protože ji momentálně využijí jen majitelé telefonů Pixel 6, Pixel 6 Pro a Samsung Galaxy S21, a to ještě jen v některých zemích a pouze v případě, že vlastní některé z aut značky BMW, které je s novou funkcí kompatibilní. Troufnu si nicméně odhadnout, že se podpora této funkce co nevidět značně rozšíří, a to jak o podporované smartphony, tak kompatibilní automobily a země, ve kterých bude k dispozici.

Další novinkou je tzv. Rodinný zvonek (Family bell), který bude nejen vás, ale i celou vaši rodinu informovat o důležitých momentech, které vás v daný den čekají. Vzhledem k tomu, že už nám začal advent a Vánoce se rychle blíží, tak nechybí i takové zvonky, jako: zalít vánoční stromeček, rodinný filmový večer nebo společná výpomoc na místní charitě. Kromě sdílených zvonků si můžete samozřejmě nastavit i zvonky jen pro vlastní úkoly a události.

Tři Google aplikace se zároveň dočkají nových widgetů. Zaprvé jde o aplikaci Knihy Google Play (Google Play Books), jejíž widget vám nově umožní přistupovat přímo z plochy do celé knihovny eknih a audioknih a sledovat informace o tom, jak daleko s tou či onou knihou aktuálně jste. Rozšíření se dočká i aplikace Youtube Music.

V té přibude widget, díky kterému bude možné přímo z domovské obrazovky ovládat přehrávání a vracet se k nedávno přehraným skladbám. Poslední z nových widgetů zamíří do aplikace Google Fotky (Google Photos). Ten vás nechá navolit obličeje osob či zvířat, které byste chtěli vídat v malém fotorámečku umístěném na domovské obrazovce vašeho smartphonu. Poté widget ve vaší knihovně fotek sám vyhledá fotky, na kterých se nachází vámi zvolené osoby a zvířata, a ty vám pak přehrává.

Prvního widgetu se dočkáme už příští týden

Co se týče dostupnosti, je zatím jisté jen to, že se během příští týden dočkáme nového widgetu pro Google Fotky. V případě ostatních chystaných widgetů zatím Google nesdělil podrobnosti o tom, kdy by mělo dojít k jejich vypuštění do světa.