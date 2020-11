Galaxy Z Flip Lite? Samsung chystá odlehčené véčko s ohebným displejem

Smartphonů s ohebnými displeji je na trhu zatím jako šafránu, nicméně s každou novou generací se technologie ohebných displejů stává levnější, což bude přispívat k pozvolnému rozmachu. Dalšímu rozšiřování v příštím roce napomůže Samsung, který údajně pro příští rok chystá dostupnou „skládačku“.

Podle informátora Rosse Younga připravoval korejský gigant levnějšího sourozence smartphonu Galaxy Z Fold, avšak veškeré informace o tomto projektu utichly; je tedy možné, že Samsung tento projekt uložil k ledu. Naopak se prý začíná objevovat čím dál více informací o levnější obdobě véčkového smartphonu Galaxy Z Flip.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG…

— Ross Young (@DSCCRoss) November 18, 2020