Galaxy S22 Ultra nebude poslední. Samsung chystá další telefon s šachtou pro stylus

Řada Galaxy Note už má své dny nejspíš definitivně sečtené, ovšem nezůstane úplně bez náhrady. Samsung v minulém týdnu představil Galaxy S22 Ultra, který disponuje všemi vychytávkami, které mívaly modely z rodiny Galaxy Note, a to včetně otvoru pro pero S Pen. Ze téhož benefitu se pravděpodobně bude brzy radovat další z telefonů korejského výrobce.

První skládačka s otvorem pro stylus?

Podle nejnovějších informací korejského serveru The Elec by se mohl v letošním roce dočkat šachty na stylus připravovaný ohebný smartphone Galaxy Z Fold 4. Jeho loňský předchůdce se stal vůbec první skládačkou, která podporu stylusu přinesla, u čtvrté generace by mohlo odpadnout pověstné nerudovské „Kam s ním?“. Samsung by tak de facto okopíroval své počínání z rodiny Galaxy S – loňský model Galaxy S21 Ultra přinesl podporu stylusu, avšak teprve jeho letošní nástupce jej umí schovat do těla.

Galaxy Z Fold 4 by se měl podobat současné generaci – podle The Elec má mít jeho vnější displej úhlopříčku 6,19” a ten vnitřní 7,56”. Příliš by se neměly měnit ani displeje u véčkového Galaxy Z Flip 4, v jehož případě má vnitřní zobrazovač zůstat 6,7palcový, zatímco vnější má mírně narůst do úhlopříčky 1,9”.