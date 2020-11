Facebook začal na mobilech testovat tmavý režim. Poradíme, jak jej aktivovat

Pokud jste si oblíbili tmavý mód webového Facebooku nebo Messengeru, pravděpodobně vás potěší následující zpráva. Facebook totiž začal tmavý režim zpřístupňovat většímu množství uživatelů své aplikace pro iOS.

Už v červnu jsme se dočkali potvrzení, že Facebook opravdu tmavou variantu aplikace pro iOS chystá a dokonce ji začal testovat na malém procentu uživatelů. Nyní Facebook prostřednictvím Jane Manchun Wonga na Twitteru oznámil, že začíná proces veřejného testování nové verze pro iOS. To nutně neznamená, že by ji měli najednou přístupní všichni uživatelé, protože Facebook ji uvolňuje po vlnách, možná to ale nebude trvat dlouho a budeme ji mít konečně všichni.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020