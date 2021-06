Facebook příští rok uvede chytré hodinky. Budou mít dva fotoaparáty a změří vám srdeční tep

Ačkoliv to Facebook zatím nepotvrdil oficiálně, je již více než zřejmé, že bychom se v příštím roce měli dočkat představení smartwatch této značky. Hodinky by měly disponovat displejem s dvěma kamerami, který bude jednoduše odnímatelný z pásku hodinek, abyste mohli pohodlně fotit a natáčet. Zaznamenaný obsah pak bude velmi jednoduché nasdílet například v rámci Instagramu, který je vlastněný Facebookem.

Kamera přímo na displeji hodinek bude sloužit především pro videohovory. Na zadní straně pak najdeme další 1080p snímač s automatickým ostřením, který poslouží pouze při oddělení od nerezového rámečku a řemínku. Nyní Facebook oslovuje další firmy, které by mohly začít vyrábět příslušenství pro tyto smartwatch, aby se rozšířily možnosti použití například pro uchycení na batoh.

Pro Facebook se jedná o první pokusy o hardwarový produkt, díky kterému se konkurenční boj s Applem a Googlem přesune ze sféry softwaru i do sféry hardwaru. Vzhledem k tomu, že nové Facebook smartwatch mají umět měřit i srdeční tep a poslouží i jako sportovní zařízení, stanou se konkurencí pro populární Apple Watch.

Facebook plánuje konektivitu hodinek přes LTE, tak aby je bylo možné používat bez mobilního telefonu. K dispozici by měly být tři barevné provedení – bílá, černá a zlatá. Do budoucna by hodinky mohly posloužit i pro spolupráci s brýlemi pro rozšířenou realitu, které Facebook taktéž plánuje.

První verze hodinek by měla jít do prodeje v létě příštího roku. Zaměstnanci Facebooku už ale pracují i na druhé a třetí generaci pro roky následující. Cena by se měla pohybovat okolo 400 USD, což je v přepočtu asi 8 400 Kč bez DPH. Uvidíme, jestli se bude jednat o sebevědomý vstup do světa hardwaru, nebo půjde jen o další neslavný projekt, který upadne v zapomění.