Facebook padá do jámy lvové. Americkým úřadům udal 17letou dívku, která potřebovala potrat

Facebook se tváří jako společnost, která stojí za právy občanů a dbá na ochranu uživatelských dat

Jenže pak klidně vydá vaší soukromou konverzaci policii a úřadům, které vás budou stíhat

Přesně to se stalo i v případě 17leté Američanky, která podstoupila potrat

Na internetu rozhodně nejste v bezpečí – pácháte-li trestnou činnost a veřejně se k tomu hlásíte, budete postiženi. A to i v případě, že je onou „trestnou činností“ podstoupení potratu. Spojenými státy americkými nyní otřásá případ 17leté dívky, která šla na interrupci a s jejím dopadením silně pomáhala společnost Meta, která provozuje sociální síť Facebook.

Případ z Nebrasky

Celá událost se měla odehrát v dubnu tohoto roku, dávno předtím než nejvyšší soud USA umožnil jednotlivým státům zavést plošný zákaz přerušení těhotenství. Celeste Burgess, 17letá dívka z Nebrasky, se rozhodla, že podstoupí potrat speciální pilulkou. Legislativa státu Nebraska sice před plošným zákazem interrupce umožňovala, ale jen do 20. týdne těhotenství. Celeste se však nacházela již ve 23. týdnu a legální cestou jí potrat umožněn nebyl.

Případ začal soud prošetřovat prakticky okamžitě, ale až zkraje června oslovil s prosbou o pomoc společnost Meta Marka Zuckerberga. Ta vyhověla a policii a úřadům předala konverzace Celeste a její 41leté matky Jessicy Burgess. A to všechno i přes to, že Facebook zarytě tvrdí, že ochrana uživatelských dat je důležitá a že ji chce prosazovat za každých okolností.

Facebook a zákaz potratů

Právě umožnění zákazu potratů v USA se Mark Zuckerberg na posledních setkáních se svými nejbližšími spolupracovníky hojně věnoval – a otevřeně jej odsuzoval. Slíbil například všem zaměstnankyním Meta, že za ně zaplatí dopravní výlohy v případě, že budou muset cestovat za legální interrupcí mimo své bydliště. Apeloval mimo jiné i na to, jak moc je důležitá ochrana soukromí v současné době „honu na potraty“.

Neméně zajímavá je i obrana Mety ústy jejího tiskového mluvčího, který popírá, že by se úřady poptávající soukromou konverzaci matky s dcerou zmiňovaly o „vyšetřování nezákonného potratu“. „Zatykače se týkaly obvinění souvisejících s vyšetřováním trestného činu a ze soudních dokumentů vyplývá, že policie v té době vyšetřovala případ mrtvě narozeného dítěte, které bylo spáleno a pohřbeno, nikoli rozhodnutí o potratu,“ zmiňuje mluvčí s notnou dávkou alibismu.

Mladá Celeste, která mezitím dospěla do věku 18 let, byla obviněna jako již plnoletá. A tak s ní bude u soudu nakládáno. Hrozí jí vysoká pokuta, nebo až vězení, a to za odstranění či skrývání mrtvého těla, zatajení úmrtí jiné osoby a nenahlášení tohoto činu. To stejné platí pro její matku Jessicu, a to nehledě na to, že dohromady již zaplatily 30 tisíc dolarů (720 tisíc korun) za kauci. Soud s oběma ženami by se měl odehrát na přelomu srpna a září.