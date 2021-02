Facebook chce vlastní Clubhouse. Údajně už pracuje na jeho kopii

Po Elonu Muskovi se na nové sociální síti Clubhouse objevil i Mark Zuckerberg. Ačkoliv vášnivě diskutoval o rozšířené a virtuální realitě, účel jeho návštěvy mohl být úplně jiný. Podle deníku The New York Times Facebook začal pracovat na vlastní verzi podobné služby. Vývoj je zatím v plenkách, nelze tedy říci kdy, ani jestli vůbec dorazí mezi uživatele.

Nebylo by to poprvé, co Facebook napodobí svou konkurenci. V minulosti se celkem očividně inspiroval u Snapchatu nebo TikToku. Vlastní komunikační platforma podobná Clubhousu by tedy dávala smysl.

Konkurence Clubhousu roste jako houby po dešti i jinde. Twitter pracuje na své variantě s názvem Spaces a Mark Cuban vytváří další komunikační aplikaci Fireside. V budoucnosti nás tedy možná čeká lítý souboj na poli tohoto druhu sociálních sítí.