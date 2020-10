Exynos 1080 jde po krku Qualcommu. Výkonem překonal Snapdragon 865+

Samsung na konci tohoto týdne představil svůj vůbec nejvýkonnější čipset nazvaný Exynos 1080. Jedná se o vůbec první 5nm čip od Samsungu, který se pyšní nejen nejmodernějšími výrobním procesem, ale také novými procesorovými jádry i novou grafickou jednotkou. V benchmarku novinka předčí i aktuální špičku v podání Snapdragonu 865+.

Samsung Exynos 1080: výkonnější než Snapdragon 865+

Samsung představil Exynos 1080 zatím pouze v hrubých obrysech. Víme například, že používá nejnovější procesorová jádra Cortex-A78, která mají nabídnout o 20 procent vyšší výkon oproti minulým Cortex-A77, přitom se mají odvděčit o 50 procent nižší spotřebou. Počet těchto jader v procesorové jednotce však zatím neznáme.

Samsung také použije nový grafický čip ARM Mali-G78 GPU, který má rovněž nabídnout výrazně vyšší výkon a nižší energetické nároky. Celkový výkon Exynosu 1080 byl benchmarkem AnTuTu ohodnocen 650 tisíci body, což je zhruba o 10 procent, než nabízí současný Qualcomm Snapdragon 865+. Čipset je také vybaven integrovaným 5G modemem.

Podle webu MySmartPrice má nový Exynos 1080 pohánět v prvé vlně smartphone Vivo X60, který se má v Číně začít prodávat ještě do konce letošního roku. Tento fakt nahrává skutečnosti, že Exynos 1080 nebude patřit do absolutní špičky, a že se od Samsungu dočkáme ještě výkonnějšího mobilního procesoru určeného do vlajkových smartphonů řady Galaxy S21.