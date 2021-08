Elon Musk bude mít vlastní biografii. Píše ji autor životopisu Steva Jobse

Životy slavných lidí nabízejí nejen inspiraci, ale také poučení. Obzvláště v technologickém odvětví není o zajímavé osoby a jejich příběhy nouze. Jednou z těchto prominentních postav je také Elon Musk, ať už si o něm myslíme cokoli. Ten na svém twitterovém účtu potvrdil, že se chystá další kniha o jeho životě.

Tu připravuje doslova mistr v tomto oboru, sám Walter Isaacson. Ten napsal například oceňovaný životopis Stevea Jobse, Benjamina Franklina či Leonarda da Vinciho. Jeho kniha doplní tituly od Ashleeho Vance, Eda Niedermeyera či Tima Higginse.

Musk se zmínil, že je mu Isaacson už „několik dní v patách“. To nicméně nenapovídá, kdy bychom se knihy mohli dočkat – sepsání biografie Stevea Jobse trvalo Isaacsonovi přes dva roky.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021