Efektivní zařízení pro vaši firmu? To je Samsung Enterprise

Máte na starost správu zařízení ve firmě? Znáte výhody řešení Samsung z edice Enterpreise? Čtěte následující řádky a dozvíte se, jak si správu zařízení ve firmě zjednodušit. Tahle edice je totiž jako stvořená pro business!

Bezpečnost a dlouhá životnost

S verzí Samsung Galaxy Enterprise získáte 4 roky aktualizací firmwaru, a to měsíčně nebo čtvrtletně. Všechna zařízení tak budou aktuální s nejnovějšími opravami zařízení. Budou tak perfektně chráněna před nežádoucími viry, které by mohly být hrozbou pro vaše podnikání.

Vzhledem k softwarové podpoře mají zařízení delší životnost. Jejich správa je tak mnohem jednodušší. Jeden uživatel může mít stejný telefon i několik let – a to značně ušetří čas a starosti oběma stranám.

Díky Knox Suite je kontrola vaše

Konfigurace a správa firemních zařízení nebyla nikdy jednodušší. Umožňuje například bezdotykové zařazení do podnikové správy, to znamená, že můžete najednou přidat tisíce zařízení, aniž by se muselo každé z nich ručně registrovat. Zároveň lze hromadně testovat aktualizace a propojení s ostatními aplikacemi tak, aby vše hladce fungovalo. Díky Knox Manage můžete spravovat zařízení se systémy Android, iOs i Windows 10.

Pro hladký průběh a nastavení všech potřeb konkrétní firmy, doporučujeme poptat toto řešení na míru. Více informací a kontaktní formulář naleznete zde.